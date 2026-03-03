Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Πατρών και ΕΛΟΠΥ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) Απόστολος Τουραλιάς, με στόχο την εκπαιδευτική, επιστημονική, ερευνητική συνεργασία και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, εμπειρίας και ερευνητικής υποδομή του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το μνημόνιο συνεργασίας επισφραγίζει μια πολυετή και επιτυχημένη επιστημονική σύμπραξη μεταξύ των δύο φορέων, οι οποίοι έχουν ήδη αναπτύξει σημαντικό αριθμό κοινών ερευνητικών έργων και πρωτοβουλιών.

Συμφωνήθηκαν οι ακόλουθοι κύριοι άξονες συνεργασίας:

Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών για την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, πιλοτικών εφαρμογών και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά σχήματα, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του κλάδου και της μεταφοράς τεχνογνωσίας

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Περιβαλλοντικών Πρωτοκόλλων και Καλών Πρακτικών

Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής προτύπων αειφορίας για τα καλλιεργούμενα μεσογειακά είδη

Προστασία του Θαλάσσιου και Παράκτιου Περιβάλλοντος

Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής για προϊόντα υδατοκαλλιέργειας

Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας

Συνεργασία για τη χαρτογράφηση, αξιολόγηση και συστηματική παρακολούθηση προστατευόμενων θαλάσσιων και παράκτιων ενδιαιτημάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ