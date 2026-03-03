Τα εγκαίνια της 12ης Artozyma πραγματοποίησε ο ΥφAAT Χρήστος Κέλλας

Την 12η Διεθνή Έκθεση Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής «Artozyma» εγκαινίασε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, μια διοργάνωση που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η φετινή Artozyma, που διοργανώνεται από τη ΔΕΘ-HELEXPO, σηματοδοτεί τη δυναμική είσοδο του εκθεσιακού φορέα στο 2026 και επιβεβαιώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Θεσσαλονίκης στον εκθεσιακό και επιχειρηματικό χάρτη της περιοχής. Με 220 εκθέτες – αυξημένους κατά 14% σε σχέση με το 2024 – συμμετοχές από 21 χώρες και ενίσχυση των εκθεσιακών χώρων κατά 20%, η διοργάνωση καταγράφει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός ανέδειξε τη σημασία της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής για την ελληνική οικονομία, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν από τους πιο δημιουργικούς και ανθεκτικούς κλάδους της μεταποίησης τροφίμων. Όπως σημείωσε, οι επιχειρήσεις του κλάδου συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη τεχνολογία, αξιοποιούν ελληνικές πρώτες ύλες και δημιουργούν προστιθέμενη αξία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εξωστρεφή χαρακτήρα της έκθεσης, τονίζοντας ότι η Artozyma δεν αποτελεί μόνο εμπορική πλατφόρμα, αλλά και χώρο ανταλλαγής γνώσης, καινοτομίας και συνεργασιών. Στο πλαίσιο αυτό, ξεχώρισε η πρωτοβουλία «Baking Together – Mediterranean Edition», όπου εθνικές ομάδες αρτοποιίας από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία συναντώνται σε μη διαγωνιστικό περιβάλλον συνεργασίας, με τη συμμετοχή μελών του διεθνούς δικτύου Richemont Club.

Αναφερόμενος στο «Pastry Lab 2026», ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι η επένδυση στη γνώση και στη διαρκή επιμόρφωση αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τον κλάδο. Στο πλαίσιο της δράσης, διεθνώς αναγνωρισμένοι pastry chefs πραγματοποιούν masterclasses και σεμινάρια υψηλού επιπέδου. Μεταξύ αυτών, ο Américo Dos Santos από το εστιατόριο Belcanto, βραβευμένο με δύο αστέρια Michelin, προσδίδει διεθνές κύρος στη διοργάνωση. Σημαντική είναι και η συμβολή της Λέσχη Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος, η οποία ενισχύει τον θεσμικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της έκθεσης.

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη θεματική ενότητα για τα αρτοποιήματα Gluten Free, σημειώνοντας ότι η προσαρμογή στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες δημιουργεί νέες επιχειρηματικές δυνατότητες και ενισχύει την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων, με έμφαση στην ποιότητα και την ασφάλεια.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στο «The Expert Lab», που διοργανώνεται από την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, επισημαίνοντας ότι η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Μέσα από επιστημονικές ημερίδες και εξειδικευμένα εργαστήρια, αναδεικνύονται οι σύγχρονες προκλήσεις και οι τεχνολογικές εξελίξεις στην αρτοζαχαροπλαστική.

Παράλληλα, ο διαγωνισμός «Southern Europe Culinary Challenge 2026», με 300 συμμετοχές από 15 χώρες, ενισχύει τη διεθνή απήχηση της έκθεσης και αναδεικνύει τη χώρα μας ως κόμβο γαστρονομικής δημιουργίας και επαγγελματικής αριστείας.

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στηρίζει έμπρακτα τη μεταποίηση τροφίμων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη βιοτεχνία και τη γαστρονομία, επισημαίνοντας ότι η αρτοποιία και η ζαχαροπλαστική αποτελούν κρίσιμους κρίκους αυτής της παραγωγικής αλυσίδας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός ευχήθηκε καλή επιτυχία στους εκθέτες και δημιουργική χρονιά για τον κλάδο, επισημαίνοντας ότι η Artozyma αποδεικνύει πως όταν η ποιότητα, η συνεργασία και η καινοτομία συμπορεύονται, ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος μπορεί να διακρίνεται διεθνώς.