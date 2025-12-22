Επιστολή Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας σε ΥΠΑΑΤ και Περιφέρεια: Στηρίξτε τη διατήρηση του εθνικού φυτογενετικού πλούτου

Στα σοβαρά ζητήματα που αφορούν τη διατήρηση του εθνικού φυτογενετικού πλούτου, τη βιολογική γεωργία και τη δίκαιη μεταχείριση των παραγωγών που επενδύουν στη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη αναφέρεται η επιστολή του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας προς την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Αναλυτικότερα τα θέματα που αναλύονται στην επιστολή που υπογράφει ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Θεσσαλίας ο κ. Αντωνόπουλος Γεώργιος.

1) Διατήρηση και στήριξη γηγενών ποικιλιών δημητριακών

Οι καλλιεργητές – μέλη του Συνδέσμου μας καλλιεργούν γηγενείς ελληνικές ποικιλίες δημητριακών, οι οποίες απειλούνται από γενετική διάβρωση και εξαφάνιση. Πρόκειται για ποικιλίες που, μετά από πολυετή αγώνα, έχουν εγγραφεί στον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Κατάλογο Σιτηρών ως διατηρητέες.

Οι ποικιλίες αυτές είναι: Σιτάρι δίκοκκο DILOFOS, Σιτάρι σκληρό DEVES, Σιτάρι μαλακό OREINO, Σίκαλη PHTHIA, Κριθάρι ACHILIOS και PTISANI. Όπως ρητά αναφέρεται στα σχετικά Φ.Ε.Κ., οι ποικιλίες αυτές πρέπει να καλλιεργούνται εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων, καθώς πρόκειται για τοπικές ποικιλίες και όχι για ποικιλίες γενικής καλλιέργειας σε όλη την Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες ποικιλίες, λόγω της χαμηλής παραγωγικότητάς τους και του αυξημένου κόστους συντήρησης και διατήρησης της γενετικής τους καθαρότητας, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση βάση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την αντιστάθμιση του χαμένου εισοδήματος σε σύγκριση με τις σύγχρονες ποικιλίες σιτηρών, καθώς και τη δυνατότητα ένταξής τους σε συγκεκριμένο οικολογικό σχήμα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ. ( ο ελεγκτής του ΚΕΠΠΥΕΛ μας είπε πως είναι στην ίδια κατηγορία με την κινόα )

2) Θεσμικό κενό στην πιστοποίηση σπόρων από επίσημους διατηρητές

Μέλος του συλλόγου μας έχει εγκριθεί ως επίσημος διατηρητής και διαθέτει άδεια λειτουργίας σπορόκεντρου με αριθμό μητρώου 5006. Παρότι ελέγχεται αυστηρά από το ΚΕΠΠΥΕΛ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη σπορά και την καλλιέργεια έως τη συγκομιδή και τη συσκευασία, και λαμβάνει την προβλεπόμενη έγκριση καθώς και τα απαιτούμενα καρτελάκια, στα οποία αναγράφονται όλα τα αναγκαία στοιχεία (ποικιλία, σπορομερίδα κ.λπ.), τα καρτελάκια αυτά δεν φέρουν τη σφραγίδα του ΚΕΠΠΥΕΛ και, ως εκ τούτου, θεωρούνται μη πιστοποιημένα.

Κατά συνέπεια, οι εν λόγω σπόροι δεν αναγνωρίζονται ως πιστοποιημένοι και δεν δικαιούνται τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης. Σύμφωνα με τους ελεγκτές του ΚΕΠΠΥΕΛ, υφίσταται σχετικό νομοθετικό κενό, το οποίο απαιτεί την έκδοση υπουργικής απόφασης. Η υφιστάμενη νομοθεσία καλύπτει αποκλειστικά τις μεγάλες εταιρείες παραγωγής σπόρων και όχι τους επίσημους διατηρητέες, παρότι αυτοί διασφαλίζουν με ίδια μέσα τον πολύτιμο Εθνικό φυτογενετικό πλούτο της χώρας. Η κατάσταση αυτή συνιστά σοβαρή αδικία και χρήζει άμεσης θεσμικής διόρθωσης.

3) Διαφάνεια στην καλλιέργεια και αποφυγή εικονικών δηλώσεων

Όλοι οι αγρότες που θα καλλιεργούν αυτές τις ποικιλίες στα συγκεκριμένα γεωγραφικά όρια, όπως έχουν εγκριθεί και αναγράφονται στα ΦΕΚ, θα πρέπει να διαθέτουν τιμολόγια προμήθειας σπόρου από τον επίσημο διατηρητή, με ποσότητες ανάλογες της δηλωθείσας καλλιέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η διαφάνεια και αποτρέπεται το ενδεχόμενο εικονικών καλλιεργειών.

4) Ισχυρισμός υγείας για προϊόντα δημητριακών υψηλής διατροφικής αξίας

Οι ποικιλίες αυτές, καθώς και τα προϊόντα που προκύπτουν από αυτές μέσω πρωτογενούς μεταποίησης, διαθέτουν αποδεδειγμένα υψηλή διατροφική αξία και ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες (αντιοξειδωτικά). Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από πλήθος πανεπιστημιακών μελετών, δημοσιευμένων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, οι οποίες αναδεικνύουν την παγκόσμια μοναδικότητα των συγκεκριμένων ποικιλιών.

Ζητούμε να θεσμοθετηθεί και στα δημητριακά ισχυρισμός υγείας για τις πολυφαινόλες, αντίστοιχος με αυτόν που ισχύει ήδη για το ελαιόλαδο, βάσει συγκεκριμένου ελάχιστου ορίου περιεκτικότητας. Μια τέτοια νομοθετική ρύθμιση θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και στην προώθηση προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς και στην ορθή ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που επιλέγει και τη θρεπτική αξία που προστίθεται στο οικογενειακό τραπέζι.

Παράλληλα, η σχετική νομοθεσία θα πρέπει να απαγορεύει την προσθήκη φυσικών ή χημικών ουσιών στα προϊόντα αυτά με σκοπό την ενίσχυση ή αλλοίωση της διατροφικής τους αξίας, διασφαλίζοντας ότι αυτή προέρχεται αποκλειστικά από την καλλιέργεια και τη φυσική τους σύσταση, με στόχο την πλήρη προστασία του καταναλωτή.

5) Ένταξη ψευδοδημητριακών σε δράσεις για το αποτύπωμα άνθρακα

Η κινόα έχει εγκριθεί ως καλλιέργεια στο πλαίσιο δράσεων για το αποτύπωμα άνθρακα. Ο φαγόπυρος, το κεχρί και ο λιναρόσπορος ανήκουν στην ίδια κατηγορία των ψευδοδημητριακών και θα ήταν άδικο να μην συμπεριληφθούν και αυτά ενώ είναι Ελληνικοί σπόροι και ανήκουν στα εξαφανισμένα ανοιξιάτικα γεννήματα των προγόνων μας, τα οποία σήμερα καταβάλλουμε σημαντική προσπάθεια να επαναφέρουμε.

6) Δίκαιη προσαρμογή συνδεδεμένης ενίσχυσης στα όσπρια βιολογικής γεωργίας

Τα όσπρια για να πάρουν την συνδεδεμένη ενίσχυση πρέπει να παραδώσουν συγκεκριμένα κιλά ανά στρέμμα, που είναι τα ίδια τόσο για την συμβατική όσο και για τη βιολογική γεωργία.

Αυτό είναι άδικο και πρέπει να διορθωθεί.

Ζητάμε μείωση 40% της απαιτούμενης ποσότητας για την βιολογική γεωργία. Ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε τεράστια προβλήματα με την άνοδο της θερμοκρασίας, η μείωση αυτή κρίνεται αναγκαία.