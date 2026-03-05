Το πρώτο ελληνικό απόσταγμα κερασιού από το Κατώγι Αβέρωφ

Στην παραγωγή του πρώτου ελληνικού αποστάγματος κερασιού προχωρά το Οινοποιείο–Αποσταγματοποιείο Κατώγι Αβέρωφ, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό του με το νέο προϊόν Chereso. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική αξιοποίησης ποιοτικών ελληνικών πρώτων υλών και ανάπτυξης αποσταγμάτων με ταυτότητα προέλευσης.

Η ιδέα γεννήθηκε στον αμπελώνα Γινιέτς, στο Μέτσοβο, όπου μια κερασιά ανάμεσα στα κλήματα αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία ενός αποστάγματος βασισμένου αποκλειστικά σε ελληνική ποικιλία κερασιού. Πρόκειται για την ποικιλία «Τραγανό» ή «Όψιμο Έδεσσης», με τη συγκομιδή να πραγματοποιείται στα τέλη Ιουνίου, σε στάδιο πλήρους ωρίμανσης ώστε να διασφαλιστεί η αρωματική ένταση και η σακχαρική ισορροπία.

Απόσταξη

Η παραγωγική διαδικασία ξεκίνησε με ελαφριά έκθλιψη των καρπών και ζύμωση παρουσία φλοιών και πυρήνων, σε ελεγχόμενη θερμοκρασία 10°C για διάστημα 15 ημερών. Ακολούθησε κλασματική απόσταξη με στόχο την ακριβή διαχείριση των αρωματικών κλασμάτων και ωρίμανση ενός έτους σε ανοξείδωτες δεξαμενές, επιλογή που διατηρεί αναλλοίωτο τον πρωτογενή χαρακτήρα του φρούτου. Η τελική αραίωση πραγματοποιήθηκε με υπερκαθαρό νερό αντίστροφης ώσμωσης, απαλλαγμένο από άλατα και βαρέα μέταλλα, εξασφαλίζοντας καθαρότητα στο τελικό αποτέλεσμα.

Το αποτέλεσμα

Οργανοληπτικά, το Chereso χαρακτηρίζεται από έντονα αρώματα κερασιού, με διακριτικές νότες μπαχαρικών και κυρίαρχη την κανέλα. Στο στόμα εμφανίζεται ήπιο και ισορροπημένο, με απαλή υφή και μακρά επίγευση, που αναδεικνύει το φρούτο.

Με τη νέα αυτή ετικέτα, το Κατώγι Αβέρωφ επενδύει στην κατηγορία των premium ελληνικών αποσταγμάτων, επιχειρώντας να τοποθετήσει στην αγορά ένα διαφοροποιημένο προϊόν με εξαγωγικές προοπτικές. Η κίνηση επιβεβαιώνει τη δυναμική στροφή του κλάδου προς αποστάγματα υψηλής προστιθέμενης αξίας, που αξιοποιούν τον πλούτο της ελληνικής γης και απευθύνονται σε απαιτητικό καταναλωτικό κοινό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επενδύσεις το 2024

Η εταιρεία των αδερφών Ιωάννου, στις τελευταίες δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις αναφέρει ότι το 2024 πραγματοποίησε επενδύσεις σε αγροτεμάχια 3.200 ευρώ, σε μηχανήματα 111.800 ευρώ και σε λοιπό εξοπλισμό 136.989 ευρώ.

Εκτός από το Chereso, η εταιρεία είναι κάτοχος των κάτωθι εμπορικών σημάτων: ΚΑΤΩΓΙ ΑΒΕΡΩΦ, ΚΤΗΜΑ ΑΒΕΡΩΦ, ΦΛΟΓΕΡΟ, ΤΡΑΜΙΝΕΡ, ROSSIU DI MUNTE, ΙΝΙΜΑ, Black Squirrel, Bella Rossa, Floara Di Munte και Alba Di Munte.

Το 2024 είχε μια αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 14,48%, ο οποίος διαμορφώθηκε στα 2.182.496,58 ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη ύψους 220.438,79 ευρώ, έναντι κερδών 108.915,70 ευρώ το 2023, δηλαδή ήταν αυξημένα κατά 102,39%.