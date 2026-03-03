Με μεγάλη επιτυχία η ημερίδα της BASF για τη σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενειών της ελιάς

Με ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στο Μεσολόγγι η ενημερωτική ημερίδα της BASF με θέμα η σύγχρονη αντιμετώπιση των ασθενειών της ελιάς, ανέδειξε τη σημασία της επιστημονικά τεκμηριωμένης ενημέρωσης για τον ελαιοκομικό τομέα, σε μία περίοδο όπου οι προκλήσεις για την καλλιέργεια είναι συνεχώς αυξανόμενες.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας και τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΔΟΕΠΕΛ, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας θεσμών, επιστημονικής κοινότητας και αγοράς.

Πρακτική γνώση με επίκεντρο τον σύγχρονο ελαιώνα

Στο επίκεντρο των ομιλιών βρέθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελαιώνας, καθώς και η ανάγκη για έγκαιρη και ορθολογική διαχείριση των ασθενειών, με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις που εστίασαν:

στην αναγκαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των ασθενειών,

στη σύνδεση επιστημονικής έρευνας και την εφαρμογής της στο χωράφι,

και στη σημασία της ορθολογικής φυτοπροστασίας στη διασφάλισης της ποιότητας και της παραγωγικότητας.

Ενεργός διάλογος και ανταλλαγή εμπειριών

Σημαντικό στοιχείο της ημερίδας, ήταν ο γόνιμος/ δυναμικός διάλογος που αναπτύχθηκε μεταξύ ομιλητών, παραγωγών και γεωπόνων. Μέσα από ερωτήσεις, παρεμβάσεις και ανταλλαγή εμπειριών αναδείχθηκε η ανάγκη για πρακτικές, εφαρμόσιμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές συνθήκες της ελληνικής ελαιοκαλλιέργειας.

Η ανταλλαγή εμπειριών και προβληματισμών επιβεβαίωσε τον ρόλο της ημερίδας ως σημείο συνάντησης γνώσης και πράξης, με κοινό στόχο τη θωράκιση της παραγωγής.

Συνεργασία για ένα βιώσιμο μέλλον της ελληνικής ελιάς

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών φορέων και παραγωγών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της ελληνικής ελαιοκαλλιέργειας.

Η μεγάλη συμμετοχή των παραγωγών επιβεβαιώνει ότι η συνεχής ενημέρωση και η πρόσβαση σε αξιόπιστη γνώση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προσαρμογή του κλάδου στις σύγχρονες προκλήσεις.

Δέσμευση για συνεχή στήριξη του πρωτογενούς τομέα

Η BASF, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης όπως η συγκεκριμένη ημερίδα, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον Έλληνα παραγωγό, επενδύοντας στη γνώση, τον διάλογο και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα.