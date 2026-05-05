«Απόβαση» ιταλικών αλιευτικών στη Σύμη – Σε αναβρασμό οι ντόπιοι ψαράδες

Την έντονη αντίδραση των αλιέων της Σύμης έχει προκαλέσει η παρουσία έξι μεγάλων ιταλικών αλιευτικών σκαφών, δύο ναυτικά μίλια από το νησί.

Σημειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μεγάλα αλιευτικά από την Ιταλία κάνουν την εμφάνισή τους ανοιχτά της Σύμης, με σκοπό να αλιεύσουν παρανόμως το συμιακό γαριδάκι.

Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ανέφερε ότι η παρουσία των ιταλικών αλιευτικών δημιουργεί έντονη ανησυχία στον αλιευτικό κόσμο του νησιού, που αντιμετωπίζει προβλήματα στην άσκηση της δραστηριότητάς του.

Επισήμανε δε, ότι το υπουργείο Ναυτιλίας αντέδρασε άμεσα, στέλνοντας πλωτό του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή για έλεγχο.

