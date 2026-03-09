ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Στα 15 εκατ. ευρώ το κόστος των αποκαταστάσεων από τις ζημιές της κακοκαιρίας

09/03/2026
Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανέρχεται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρο το Δήμο Πύργου και την πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων πρόκειται να βρεθεί η αγροτική οδοποιία, μεγάλο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί, με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορεινές κοινότητες του Δήμου Πύργου, καθώς και η αποκατάσταση γεφυριών, όπως χαρακτηριστικά στο Λαντζόι.

Προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση του δρόμου προς την Τριανταφυλλιά, με την επίλυση του ζητήματος της πρόσβασης προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων να έχει τεθεί από το δήμαρχο Πύργου Στάθη Καννή, σε συναντήσεις που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στα Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας – Κλιματικής Κρίσης και Εσωτερικών, καθώς, όπως τονίστηκε, η αναγκαστική χρήση εναλλακτικών διαδρομών προς τον ΧΥΤΥ και τη Μονάδα Επεξεργασίας επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια και σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους.

