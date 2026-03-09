Πύργος: Στα 15 εκατ. ευρώ το κόστος των αποκαταστάσεων από τις ζημιές της κακοκαιρίας

Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανέρχεται περίπου στα 15 εκατομμύρια ευρώ για ολόκληρο το Δήμο Πύργου και την πλήρη αντιμετώπιση του φαινομένου.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων πρόκειται να βρεθεί η αγροτική οδοποιία, μεγάλο μέρος της οποίας έχει καταστραφεί, με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορεινές κοινότητες του Δήμου Πύργου, καθώς και η αποκατάσταση γεφυριών, όπως χαρακτηριστικά στο Λαντζόι.

Προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση του δρόμου προς την Τριανταφυλλιά, με την επίλυση του ζητήματος της πρόσβασης προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων να έχει τεθεί από το δήμαρχο Πύργου Στάθη Καννή, σε συναντήσεις που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στα Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας – Κλιματικής Κρίσης και Εσωτερικών, καθώς, όπως τονίστηκε, η αναγκαστική χρήση εναλλακτικών διαδρομών προς τον ΧΥΤΥ και τη Μονάδα Επεξεργασίας επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια και σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Πηγή: ertnews.gr