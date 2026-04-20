ΗΠΑ: Μικροβίωμα και τεχνητή νοημοσύνη ως απάντηση στην απάτη τροφίμων

Σε μια εποχή όπου η αυθεντικότητα των τροφίμων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για καταναλωτές, επιχειρήσεις και αρχές ελέγχου, μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια στις ΗΠΑ φέρνει στο προσκήνιο μια καινοτόμο λύση: την αξιοποίηση του μικροβιώματος και της τεχνητής νοημοσύνης για την επαλήθευση της γεωγραφικής προέλευσης του σκόρδου. Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση του Xiangyu Deng στο Κέντρο Ασφάλειας Τροφίμων του πανεπιστημίου, βασίζεται σε μια απλή αλλά ισχυρή επιστημονική αρχή: κάθε γεωγραφική περιοχή διαθέτει ένα μοναδικό μικροβιακό «αποτύπωμα». Στην περίπτωση του σκόρδου, το οποίο αναπτύσσεται κάτω από το έδαφος, αυτό το αποτύπωμα αποτυπώνεται στην επιφάνεια του βολβού, αντανακλώντας τα χαρακτηριστικά του εδάφους.

Το μικροβίωμα ως «βιολογική ταυτότητα»

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στο μικροβίωμα, δηλαδή, στο σύνολο των μικροοργανισμών που βρίσκονται στην επιφάνεια του σκόρδου. Μέσω εργαστηριακής ανάλυσης και χρήσης μηχανικής μάθησης, κατάφεραν να καταγράψουν τα βακτηριακά προφίλ και να τα συνδέσουν με συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Η διαδικασία περιλάμβανε την έκπλυση των βολβών σε αποστειρωμένες συνθήκες και την ανάλυση των μικροβιακών δεδομένων που συλλέχθηκαν. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα εισήχθησαν σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο εκπαιδεύτηκε να αναγνωρίζει μοτίβα και να «προβλέπει» την προέλευση. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: ποσοστό επιτυχίας που αγγίζει το 90%.

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα με υψηλό κόστος

Η σημασία αυτής της εξέλιξης γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της απάτης στα τρόφιμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται μεταξύ 10 και 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την αγορά σκόρδου στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ισχύει δασμός 376% για εισαγωγές από την Κίνα. Για να παρακάμψουν το κόστος, ορισμένοι έμποροι χρησιμοποιούν πρακτικές «transshipment», δηλαδή, μεταφέρουν το προϊόν μέσω τρίτων χωρών και δηλώνουν ψευδώς διαφορετική προέλευση. Το αποτέλεσμα είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού και πλήγμα για τους παραγωγούς που λειτουργούν νόμιμα.

Περιορισμοί των υφιστάμενων μεθόδων

Μέχρι σήμερα, οι μέθοδοι ελέγχου της προέλευσης βασίζονταν κυρίως στην ανάλυση χημικών στοιχείων και μετάλλων. Αν και αποτελεσματικές σε ορισμένες περιπτώσεις, απαιτούν εξειδικευμένο εξοπλισμό, υψηλό κόστος και χρονοβόρες διαδικασίες.

Αντίθετα, η νέα προσέγγιση με το μικροβίωμα φαίνεται να προσφέρει μια πιο ευέλικτη και οικονομική εναλλακτική. Επιπλέον, παρουσιάζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα: είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλοιωθεί το μικροβιακό προφίλ ενός προϊόντος χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητά του, γεγονός που καθιστά τη μέθοδο ιδιαίτερα ανθεκτική σε απόπειρες απάτης.