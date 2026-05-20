BIOSOLIDS: Η υγεία του εδάφους ως μοχλός κερδοφορίας

Στην εκδήλωση «Η επένδυση στην υγεία του εδάφους ως καταλύτης κερδοφορίας», η BIOSOLIDS παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διαχείριση του κόστους αγροτικής παραγωγής, εστιάζοντας σε λύσεις που μειώνουν τις εισροές, αξιοποιούν καλύτερα τους διαθέσιμους πόρους και ενισχύουν την αποδοτικότητα των καλλιεργειών.

Η Αντωνία Ψαροπούλου, Γεωπόνος του τμήματος AGRO, υπογράμμισε ότι η συνάντηση αποτέλεσε σημαντικό σημείο επικοινωνίας συνεργατών από όλη την Ελλάδα, με έμφαση σε τεχνικές εφαρμογές άμεσης πρακτικής αξίας. Παράλληλα, οι τοποθετήσεις του CEO, Αθανασίου Σαββάκη, για τις νέες τάσεις της αγροτικής παραγωγής, και του Διευθυντή Πωλήσεων AGRO, Παναγιώτη Παλιούρα, ανέδειξαν τη στρατηγική της εταιρείας για εξοικονόμηση κόστους και αύξηση απόδοσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν το NOVASOL AGRO ΑΖΟΝ 28 για αποτελεσματικότερη διαχείριση αζώτου, τα COMPOST «Εύφορη Γη» για ενίσχυση οργανικής ουσίας και υγείας εδάφους, καθώς και το Be-Grow για καλύτερη αξιοποίηση του νερού άρδευσης. Ο Γιώργος Τσινίδης παρουσίασε, επίσης, το BIOSOLIDS Pellet 4-3-3, ως οργανικό λίπασμα που συνδυάζει θρέψη και βελτίωση εδάφους.

Η προσέγγιση της BIOSOLIDS συνδέει την υγεία του εδάφους με τη βιωσιμότητα, προσφέροντας στους παραγωγούς εργαλεία για πιο αποδοτική, ανθεκτική και κερδοφόρα καλλιέργεια στη σύγχρονη αγροτική πράξη.