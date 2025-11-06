Ημερίδα με θέμα “Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων”
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Αχαΐας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, σε συνεργασία με το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και τον Αγροτικό Σύλλογο Ωλενίας, διοργανώνει ημερίδα με θέμα “Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων” που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9/11/2025, στις 17.00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Πατρέων “Παιδική Εξοχή”(παιδικές κατασκηνώσεις), στα Ροΐτικα Πατρών.
Κεντρικός ομιλητής : Πέτρος Ρούσσος, Καθηγητής Δενδροκομίας- Ελαιοκομίας Γ.Π.Α.