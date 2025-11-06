Ημερίδα με θέμα “Διαχείριση πυρόπληκτων ελαιοδέντρων”

Τα έθιμα και οι γεύσεις κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις, τις οποίες αναλαμβάνουν να διατηρήσουν κυρίως οι γυναίκες. Τον πιο δραστήριο Σύλλογο γυναικών την «Γερακίνα» στην Νιγρίτα Σερρών επισκέφτηκε η ΕΡΤ. Επί είκοσι χρόνια τέτοια εποχή οι γυναίκες ξεκινούν τις προετοιμασίες για την γιορτή της μουσταλευριάς, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Η […]

