Ημερίδα για την γυναίκα αγρότισσσα από το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Το Παράρτημα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο: «Η Δύναμη της Αγρότισσας: Ισότητα, Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου 1 στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας (15 Οκτωβρίου) και είναι αφιερωμένη στον ρόλο της γυναίκας στον αγροδιατροφικό κλάδο και στη σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη.

Η ημερίδα έχει στόχο να αναδείξει τις προκλήσεις, τις προοπτικές αλλά και τη δυναμική συμβολή των γυναικών σε κρίσιμους τομείς της αγροτικής παραγωγής, της μεταποίησης και της τοπικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες – στρογγυλά τραπέζια με συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, ερευνητών, παραγωγών και θεσμικών παραγόντων:

Α’ Στρογγυλό Τραπέζι: Η θέση της Ελληνίδας γυναίκας στον Αγροδιατροφικό Κλάδο

Β’ Στρογγυλό Τραπέζι: Ισότητα και Βιωσιμότητα στην Αγροτική Ανάπτυξη: Ο Ρόλος των Γυναικών

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ερωτήσεις και συζήτηση με όλους τους συμμετέχοντες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν μεταξύ άλλων: αγρότισσες, μεταποιήτριες, ερευνήτριες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, εκπρόσωποι Επιμελητηρίων και Πανεπιστημίων.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου για την ισότητα των φύλων, η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο και η προώθηση βιώσιμων πολιτικών στον πρωτογενή τομέα.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα βρείτε το Πρόγραμμα της ημερίδας.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.