Συνέδριο με θέμα «Τοπική Ανάπτυξη Υπαίθρου» στον Καταχά Πιερίας στις 15 και 16 Νοεμβρίου – όλοι οι ομιλητές

Στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2025 στη φιλόξενη αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Καταχά Πιερίας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (44 χλμ. απόσταση από τη Θεσσαλονίκη) στο διήμερο συνέδριο «Τοπική Ανάπτυξη Υπαίθρου» προσκλήθηκαν να κάνουν παρουσιάσεις 42 εισηγητές.

Οι εισηγητές είναι (α) το Σάββατο:

8 στην επισήμανση των τοποσήμων της Βόρειας Πιερίας (10.00-13.00),

21 στην παρουσίαση εμπειριών-καλών πρακτικών (13.00-20.40),

7 στις εισηγήσεις-προτάσεις (10.30-13.00)

(β) την Κυριακή:

6 χαιρετισμούς (13.00-14.20) και

το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με τα συμπεράσματα (14.20-15.00) όπου θα ακουστούν όσοι τυχόν θέλουν να προσθέσουν κάτι ακόμα.

Στα τοπόσημα, το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025, 10.00-13.00, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται οι εξής ομιλητές: Θωμάς Σολοποτιάς, Αναστασία Δερματά, Αθηνά Αθανασιάδου, Βασιλεία Καγκασίδου, Λία Παπαδράγκα, Δημήτρης Τσιμήτρης, Ιωάννης Πραντσίδης και Δημήτριος Ρουκάς.

Στις εμπειρίες-καλές πρακτικές, το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025, 13.00-20.00, προσκλήθηκαν να πουν τις εμπειρίες τους οι: Ι. Ραβάνη & Κ. Δημοπούλου (τηλεδιάσκεψη), Παναγιώτα Διαμάντη (τηλεδιάσκεψη), Σωτήρης Τσουκαρέλης, Βασίλης Γκρεμούλας, Κερασία Παπούλια, Σάββας Τσεντίδης-Μαστόδοντας, Σάββας Ρούσσος, Ελισάβετ Μιχαηλίδου, Πόπη Σουρμαΐδου, Κώστας Στάμος, Αντώνιος Πλατσάς, Γεώργιος Δούμος, Γεώργιος Παρλάτζας (τηλεδιάσκεψη), Δέσποινα Ιωαννίδου (τηλεδιάσκεψη), Θωμάς Δριστάς, Νίκος Γούσσιος, Θεόδωρος Σδρούλιας, Παναγιώτης Κουλαουζίδης, Αντώνης Δημόπουλος, Νίκος Γαλανάκης και Μάγδα Κοντογιάννη.

Τις εισηγήσεις-προτάσεις τους, την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, στις 10.30-13.00, θα πουν οι: Σοφία Μαυρίδου, Σάββας Χιονίδης, Δρ Δημήτριος Αηδόνης (τηλεδιάσκεψη), Κωνσταντίνος Ζαπουνίδης, Γιάννης Τσιρώνης, Κική Γλυκού και Βασίλης Τραούδας.

Στους χαιρετισμούς, την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2025, στις 13.00-14.20, προσκλήθηκαν φορείς και εκπρόσωποι φορέων να χαιρετίσουν το συνέδριο μεταξύ των οποίων αποδέχθηκαν οι: Φώντας Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Σπύρος Κουλκουδίνας, Κομνηνός Δερβερούδης, Κώστας Πιτσίας και Δημήτρης Εμμανουηλίδης.

Ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Παναγιώτης Κουλαουζίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καταχά του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού, Στάθης Ακριτίδης, η γραμματέας του συνεδρίου, Άγγελα Κουλαουζίδου, ο συντονιστής, Δημήτρης Μιχαηλίδης,και ο τεχνικός συνεργάτης, Δημήτρης Ρουκάς, θα υποδεχθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καταχά «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» τους συνέδρους, στο ανοικτό συνέδριο «Τοπική Ανάπτυξη Υπαίθρου», το Σαββατοκύριακο 15 & 16 Νοεμβρίου 2025.

Όλο το Συνέδριο θα μεταδίδεται «ζωντανά-live» στο προφίλ facebook «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με φροντίδα της Μάγδας Κοντογιάννη.

Όλο το πρόγραμμα εδώ