Beyond 2026: Μία έκθεση καινοτομίας για νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα

Ένας ενεργός κόμβος δικτύωσης για νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, το Beyond Tomorrow Start Up Village, θα λειτουργήσει για δεύτερη χρονιά στην έκθεση Beyond 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου.

Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, από τη βιομηχανία και τον κατασκευαστικό τομέα, την εκπαίδευση και την υγεία, έως τη βιοτεχνία και τον τουρισμό Οι επισκέπτες και οι εκθέτες θα έχουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο εκθεσιακό χώρο κι ένα εκτενές πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων: συνέδρια, roundtables, live demos και workshops με κορυφαίους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παράλληλα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας B2B matchmaking, οι συμμετέχοντες μπορούν να προγραμματίσουν στοχευμένες επαγγελματικές συναντήσεις πριν καν ανοίξουν οι πύλες της έκθεσης, μεγιστοποιώντας την επιχειρηματική αξία της παρουσίας τους.