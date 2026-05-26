Οι αγρότες των Τρικάλων θα χρεώνονται μέσω κάρτας για καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος

Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη για τους αγρότες, με καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα ποτίσματος, με χρέωση μέσω κάρτας, περιλαμβάνει το έργο που υλοποιεί ο δήμος Τρικκαίων, ένα έργο που αποτελεί προπομπό για το αρδευτικό έργο των 65 εκατ.ευρώ, για το οποίο ο Δήμος Τρικκαίων υπέβαλε τη σχετική πρόταση, με οφέλη για τους 4 δήμους του νομού Τρικάλων και 10 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή, πρόκειται για σύστημα ποτίσματος με ηλεκτρονική σύνδεση των γεωτρήσεων και πληρωμή με κάρτα χρέωσης.

Το εν λόγω έργο θα σημάνει έλεγχο και μείωση του καταναλισκόμενου νερού, οφέλη για το περιβάλλον, γνώση της τιμής που πληρώνει ο αγρότης για το νερό. Η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, γίνεται μέσω του έργου «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής & λειτουργικής αποδοτικότητας υφιστάμενων αρδευτικών υποδομών του Δ. Τρικκαίων, με αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εφαρμογή συστήματος τηλεδιαχειρίσης». Έχει προϋπολογισμό 1.596.748 ευρώ (με ΦΠΑ) και αρχικά είχε ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020». Πλέον συνεχίζεται στο Στρατηγικό Σχέδιο για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027 (Παρέμβαση Π3-73-1.1). Τη σχετική σύμβαση υπέγραψε ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς με τους εκπροσώπους της εταιρείας – αναδόχου. Οι στόχοι του έργου αφορούν τη μείωση των υδατικών απωλειών (με υπογειοπημένους και στεγανούς αγωγούς), την ενεργειακή εξοικονόμηση (με αναβάθμιση αντλιοστασίων με inverter, αντλίες υψηλής απόδοσης και σύγχρονους πίνακες ισχύος – αυτοματισμού). Σε δηλώσεις στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος της ΠΕΔ τονίζει: «Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μια σημαντική, καινοτόμα συμβολή του Δήμου Τρικκαίων στην προσπάθεια στήριξης των αγροτών μας, μέσω της τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Τα νέα συστήματα βοηθούν ουσιαστικά στην εξασφάλιση άρδευσης, με τους αγρότες να διευκολύνονται στον προγραμματισμό τους για την παραγωγή κάθε χρονιάς».

Επίσης, βοηθούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της άρδευσης (με εγκατάσταση τηλεμετρίας, αισθητήρων και ψηφιακών διδύμων) και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση (με βελτίωση της αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Το έργο είναι περιβαλλοντικό και αρδευτικό, στηρίζει τους αγρότες του Δήμου Τρικκαίων, εξοικονομεί νερό και βοηθά την παραγωγή, καθώς εξασφαλίζεται ποιότητα ισχύος στο δίκτυο, αφού μεταξύ άλλων μειώνονται αστοχίες και δυσλειτουργίες των αντλιών. Ακόμη, με δείκτες ελέγχου του πεπαλαιωμένου ή µη σωστά συντηρημένου εξοπλισμού, εξασφαλίζονται ποσότητες νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης, κ.ά. Για να καταλήξει, τονίζοντας ο κ. Σακκάς:

«Παράλληλα, ο Δήμος Τρικκαίων με την τεχνογνωσία στα μεγάλα έργα που υλοποιεί, έχει ήδη υποβάλει πρόταση για ακόμη μεγαλύτερο αρδευτικό έργο ύψους 65 εκατ. ευρώ, για όλον σχεδόν τον νόμο Τρικάλων, με γνώμονα την πραγματική στήριξη του πρωτογενούς τομέα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ