Resurrect Bio: Χρηματοδότηση εκατομμυρίων για την ανάπτυξη ανθεκτικών ποικιλιών

Με στόχο την ανάπτυξη νέων γενεών καλλιεργειών που θα διαθέτουν φυσική ανθεκτικότητα απέναντι σε ασθένειες μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανάγκη χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων, η βρετανική νεοφυής επιχείρηση Resurrect Bio, έλαβε χρηματοδότηση 8,8 εκατ. ευρώ (10,3 εκατ. δολάρια), ενισχύοντας τη θέση της ως μία από τις πιο υποσχόμενες εταιρείες στον τομέα της αγροτεχνολογίας και της γονιδιακής καινοτομίας. Η τεχνολογία της Resurrect Bio βασίζεται στην ιδέα ότι τα παθογόνα εξελίσσονται ώστε να παρακάμπτουν ή να αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα των φυτών. Η εταιρεία επιχειρεί να «αναστήσει» αυτούς τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας, επανενεργοποιώντας γονίδια ανθεκτικότητας που υπάρχουν ήδη στο γενετικό υλικό των καλλιεργειών.

Του επενδυτικού γύρου ηγήθηκε η Corteva μέσω της πλατφόρμας Corteva Catalyst. Τα νέα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση τριών βασικών τεχνολογικών πλατφορμών της εταιρείας. Η πρώτη είναι η FloraFold®, μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που προβλέπει αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτικών και παθογόνων πρωτεϊνών. Η δεύτερη αφορά ένα σύστημα λειτουργικής βιολογίας, το οποίο επιβεβαιώνει τις προβλέψεις σε μεγάλη κλίμακα, ενώ η τρίτη, η πλατφόρμα Resurrection, επικεντρώνεται στην επανενεργοποίηση «κρυφών» μηχανισμών ανθεκτικότητας σε εμπορικές ποικιλίες καλλιεργειών.