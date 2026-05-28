GAIA-X Accelerator: Νέο ψηφιακό οικοσύστημα για startups και ΜμΕ

Ένα στρατηγικό εγχείρημα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο GAIA-X Accelerator, που υλοποιείται μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κεντρικού Υποστηρικτικού Μηχανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ), τις νεοφυείς επιχειρήσεις και επιχειρηματικές ομάδες που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν με ασφάλεια και αξιοπιστία τη δύναμη των δεδομένων, της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, παρουσιάστηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και συνδέεται με κρίσιμες εθνικές υποδομές τεχνολογίας και δεδομένων. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, συνέδεσε την πορεία του προγράμματος με την εγκατάσταση του εθνικού υπερυπολογιστή Δαίδαλος στο Λαύριο, σημειώνοντας ότι έργα αυτής της κλίμακας αναβαθμίζουν ουσιαστικά τις ψηφιακές υποδομές της χώρας και δημιουργούν νέες δυνατότητες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

Ο GAIA-X Accelerator λειτουργεί ως ένας εξειδικευμένος μηχανισμός υποστήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups, βοηθώντας τις να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν το ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης και ανταλλαγής δεδομένων. Η βασική διαφοροποίηση του προγράμματος από άλλους επιταχυντές είναι η εστίασή του στο ευρωπαϊκό πρότυπο GAIA-X, το οποίο προωθεί την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με πλήρη κυριότητα και έλεγχο από τον χρήστη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., Σταύρος Ασθενίδης, υπογράμμισε ότι βασικός στόχος ήταν η μετατροπή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής και χρηματοδότησης σε πρακτικό εργαλείο για την ελληνική αγορά. Όπως ανέφερε, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους, ενώ ήδη έχει διαμορφωθεί ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας με περισσότερες από 160 επιχειρήσεις, 70 μέντορες και 30 εκπροσώπους του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Στο εγχείρημα συμμετέχουν σημαντικοί φορείς της αγοράς, όπως οι ΣΕΠΕ, ΣΕΤΕ, ΚΕΜΕΛ, Endeavor Greece και CSR Hellas, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός πολυσύνθετου οικοσυστήματος καινοτομίας.