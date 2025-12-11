Παρατηρητήριο Εξαγωγών ΕΕ: Ανέκαμψαν οι εξαγωγές στα γαλακτοκομικά, πτώση για δημητριακά και κρασί στην ΕΕ

Ισχυρή μηνιαία ανάκαμψη κατέγραψαν οι εξαγωγές προϊόντων αγροδιατροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2025, με το εμπορικό πλεόνασμα να φτάνει τα 5,4 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 45% σε σχέση με τον Αύγουστο. Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Monitoring EU Agri-Food Trade (Παρατηρητήριο Εξαγωγών ΕΕ) παρά την ενίσχυση αυτή, το πλεόνασμα παραμένει 6% χαμηλότερο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2024, καθώς οι αυξημένες τιμές εισαγωγών, ιδίως για κακάο και καφέ, επηρεάζουν το ισοζύγιο.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, το σωρευτικό πλεόνασμα της ΕΕ ανήλθε σε 35,7 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 13,5 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της Ένωσης ανήλθαν σε 20,1 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 13% σε σχέση με τον Αύγουστο και κατά 4% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους. Η σωρευτική αξία των εξαγωγών από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο έφτασε τα 177,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 2,6 δισ. ευρώ (+1%) σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών για προϊόντα κακάο και καφέ.

Οι βασικές αγορές εξαγωγής

Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για τα προϊόντα της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 23% του συνόλου, με εξαγωγές αξίας 41,5 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο. Η αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ (+5%) υποστηρίχθηκε από υψηλότερη αξία εξαγωγών κακάο, σοκολάτας και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατατάσσονται δεύτερες, με μερίδιο 12% και εξαγωγές 21,8 δισ. ευρώ, αλλά οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 495 εκατ. ευρώ (-2%). Η Ελβετία ακολουθεί στην τρίτη θέση με εξαγωγές 9,9 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές προς την Ουκρανία αυξήθηκαν κατά 540 εκατ. ευρώ (+21%). Αντίθετα, η μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στις εξαγωγές προς την Κίνα, που μειώθηκαν κατά 859 εκατ. ευρώ (-8%) κυρίως λόγω μείωσης των εξαγωγών δημητριακών, ιδίως σιταριού.

Στον τομέα καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση, με εξαγωγές αυξημένες κατά 2,2 δισ. ευρώ (+29%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η άνοδος οφείλεται, κυρίως, στις υψηλότερες τιμές εξαγωγής, με το κόστος των προϊόντων κακάο να αυξάνεται κατά 74% και του καφέ κατά 30%.

Οι εξαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ (+16%), λόγω ανόδου 27% στις τιμές σοκολάτας, ενώ οι εξαγωγές γαλακτοκομικών αυξήθηκαν κατά 829 εκατ. ευρώ (+6%), κυρίως λόγω υψηλότερων τιμών σε τυρί και βούτυρο. Αντίθετα, οι εξαγωγές δημητριακών μειώθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ (-14%), με μείωση των όγκων σιταριού (-19%) και καλαμποκιού (-25%), αν και οι όγκοι έχουν ανακάμψει από τον Αύγουστο πάνω από τα επίπεδα του 2024.

Οι εξαγωγές ελιάς και ελαιολάδου αυξήθηκαν κατά 17% σε όγκο, αλλά μειώθηκαν σε αξία κατά 942 εκατ. ευρώ (-17%), λόγω πτώσης των τιμών κατά 29% από το περσινό υψηλό, αν και παραμένουν 28% υψηλότερες από το 2023. Οι εξαγωγές κρασιού μειώθηκαν κατά 530 εκατ. ευρώ (-4%) λόγω μειωμένων αποστολών.

Αύξηση των εισαγωγών λόγω υψηλών τιμών

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθαν σε 14,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με τον Αύγουστο και κατά 8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024. Σωρευτικά, από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, οι εισαγωγές έφτασαν τα 141,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,9 δισ. ευρώ (+13%) σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλών τιμών καφέ και κακάο.

Οι εισαγωγές από την Ακτή Ελεφαντοστού αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ (+48%), ενώ από τον Καναδά κατά 1,5 δισ. ευρώ (+88%), κυρίως λόγω αυξημένων εισαγωγών κακάο, σιταριού και καλαμποκιού. Οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ (+15%) λόγω υψηλότερων τιμών καλαμποκιού και ξηρών καρπών. Το Βιετνάμ (+1,2 δισ. ευρώ, +41%) και η Βραζιλία (+1,1 δισ. ευρώ, +9%) σημείωσαν επίσης μεγάλες αυξήσεις, κυρίως από εισαγωγές καφέ.

Αντίθετα, οι εισαγωγές από την Ουκρανία μειώθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ (-18%) λόγω χαμηλότερων όγκων καλαμποκιού (-38%) και σιταριού (-57%). Οι εισαγωγές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 585 εκατ. ευρώ (-68%), ενώ η Ινδονησία κατά 402 εκατ. ευρώ (-10%) λόγω μειωμένων εισαγωγών φοινικέλαιου.

Οι εισαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών αυξήθηκαν κατά 10,6 δισ. ευρώ (+50%), ενώ οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ (+19%). Αντιθέτως, οι εισαγωγές ελιάς και ελαιολάδου μειώθηκαν κατά 647 εκατ. ευρώ (-44%), λόγω χαμηλότερων όγκων και τιμών, ενώ οι εισαγωγές δημητριακών και φυτικών ελαίων μειώθηκαν κατά 508 εκατ. ευρώ (-7%) και 476 εκατ. ευρώ (-8%) αντίστοιχα.

Συνολικά, η ΕΕ παρουσιάζει ενισχυμένο εμπορικό ισοζύγιο στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά οι υψηλές τιμές εισαγωγών για καφέ, κακάο και άλλες βασικές πρώτες ύλες συνεχίζουν να επηρεάζουν το πλεόνασμα σε ετήσια βάση.