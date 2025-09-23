Χίος: Ξεκίνησε η συγκομιδή του “λευκού χρυσού”

Στη Χίο, ξεκίνησε η συγκομιδή της περίφημης μαστίχας, του “λευκού χρυσού” στο νησί.

Η συγκομιδή της μαστίχας στο νησί γίνεται σταδιακά από τα μέσα Αυγούστου έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, μετά το λεγόμενο “κέντημα” δηλαδή το χάραγμα του δέντρου για να “δακρύσει” και να σταθεροποιηθεί η ρητίνη. Πρώτα μαζεύεται η χοντρή μαστίχα από το έδαφος (“πίτα”), και στη συνέχεια αυτή που έχει πήξει στα κλαδιά με ειδικά εργαλεία, όπως το τιμητήρι.

Η συλλογή είναι μία κοπιώδης διαδικασία, και μετά γίνεται το καθάρισμα της μαστίχας, όπου αφαιρούνται ξένες ύλες με μυτερά μαχαίρια.

Όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης Αγκάς, μαστιχοπαραγωγός- μέλος ΔΣ Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, φέτος ήταν πολύ καλή η χρονιά για τη μαστίχα, ενώ το πρώτο χάραγμα στο δέντρο, δίνει τη μεγαλύτερη σταγόνα και ακολουθούν μελετημένες κοψιές.

“Χρειάζεται εμπειρία χρόνων και τεχνογνωσία για να κάνεις σωστά τη δουλειά και να υπάρξει το αποτέλεσμα που θέλεις, ενώ κάθε δέντρο δίνει 150 με 200 γραμμάρια μαστίχας”, ανέφερε ο ο κ. Γιώργος Βασιλικός μαστιχοπαραγωγός.