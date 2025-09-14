Βαμβάκι: Ξεκινά από βδομάδα η συγκομιδή στις πρώιμες ποικιλίες

Ανάμεικτα είναι τα συναισθήματα που επικρατούν στις τάξεις των βαμβακοπαραγωγών του θεσσαλικού κάμπου. Από τη μία, ικανοποίηση για τις πολύ καλές παραγωγές, καθώς οι φυτείες εξελίσσονται ομαλά, και, από την άλλη, απογοήτευση για την πολύ χαμηλή εμπορική τιμή.

Αυτές τις μέρες, οι αγρότες προχωρούν στην αποφύλλωση και στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα θα ξεκινήσει η συγκομιδή από τις πρώιμες ποικιλίες, για να γενικευτεί αυτή στις αρχές Οκτωβρίου. Μια μέση στρεμματική απόδοση αναμένεται περί τα 450 με 500 κιλά.

Σχετικά με τις εμπορικές τιμές, αυτές που επικρατούν είναι 39 λεπτά στο χωράφι και 41 λεπτά στο εκκοκκιστήριο. Πρόκειται για απογοητευτικές τιμές, οι οποίες δεν καλύπτουν το αυξημένο κόστος παραγωγής. Το θέμα αυτό απασχόλησε και τη χθεσινοβραδινή (11/9) σύσκεψη αγροτών στον Παλαμά Καρδίτσας.

Σύμφωνα με το μέλος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος, παραγωγό από τη Φαλάνη, Γιώργο Καραΐσκο, «η χαμηλή τιμή προβληματίζει όλους τους παραγωγούς που ξοδεύουν και ασχολούνται επισταμένως με τη βαμβακοκαλλιέργεια, επενδύοντας στην ποιότητα.

Μπορεί η τιμή να εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά σίγουρα από την πλευρά των εκκοκκιστών θα πρέπει να γίνει μία προσπάθεια να στηριχθεί ο παραγωγός, καθώς προέρχεται από διαδοχικές κακές χρονιές. Ειδάλλως, η εγκατάλειψη της καλλιέργειας θα συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς στα επόμενα χρόνια».

Σκουλήκι

Χαμηλά έως μέτρια επίπεδα συλλήψεων ενήλικων (πεταλούδων) στις περισσότερες περιοχές της ΠΕ Λάρισας διαπιστώνονται στο δίκτυο φερομονικών παγίδων που έχει αναπτύξει η ΔΑΟΚ ΠΕ Λάρισας, σχετικά με το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, «η 3η γενιά του πράσινου σκουληκιού δεν θεωρείται τόσο επικίνδυνη όσο η 2η γενιά του Αυγούστου και είναι ελάχιστες οι φορές που προκαλεί σοβαρές ζημιές στις βαμβακοφυτείες, διότι οι προνύμφες (σκουλήκια) τρέφονται συνήθως με καρποφόρα όργανα της κορυφής και σπάνια κατεβαίνουν χαμηλότερα, ώστε να βλάψουν τη χρήσιμη καρποφορία».

Ωστόσο, η τοπική ΔΑΟΚ συστήνει στους Λαρισαίους βαμβακοπαραγωγούς –κυρίως των όψιμων φυτειών, λόγω επανασπορών– να παρακολουθούν και σε αυτήν τη γενιά τα χωράφια τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν περισσότερες από τέσσερις ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 βαμβακόφυτα, να προβούν σε καταπολέμηση με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια εντομοκτόνα.

Όσον αφορά το ρόδινο σκουλήκι, η υπηρεσία τονίζει ότι η συγκεκριμένη γενεά του μπορεί να προκαλέσει σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση της παραγωγής. Επομένως, συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς των οψιμότερων φυτειών να τις ελέγχουν επισταμένως και στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στο παρόν στάδιο των βαμβακοφυτειών συνιστάται στους παραγωγούς να επέμβουν με χημικά σκευάσματα, εάν μετά από δειγματοληψία 100 καρυδιών διαπιστωθεί προσβολή στο 5% αυτών.