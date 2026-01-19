Χρ. Κέλλας: Οι αγρότες θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ/λίτρο

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας μίλησε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews και στον Γ. Σιαδήμα και εξήγησε αναλυτικά τις θέσεις της κυβέρνησης απέναντι στα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθαρίζοντας τα όρια που θέτει το ευρωπαϊκό πλαίσιο στις κρατικές ενισχύσεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Κέλλας «με τους εκπροσώπους των αγροτών, έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, εις βάθος, ετέθησαν θέματα, κάποια λύθηκαν και υπήρξαν και απαντήσεις. Εκεί καθορίστηκε η μείωση επιπλέον δέκα λεπτών στο αγροτικό πετρέλαιο, λόγω κατάργησης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο οποίος είναι καταργημένος».

«Οι αγρότες θα βάζουν πετρέλαιο με 1 ευρώ το λίτρο», τόνισε.

Σχετικά με το θέμα που τέθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου της Ομοσποονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, κ. Ιωαννίδη περί ενισχύσεων των αγροτικών προϊόντων από τον κρατικό προϋπολογισμό, από το δημοσιονομικό περίσσευμα, είπε πως, «πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι έχουμε θέσει εξαρχής το θέμα ότι δεν μπορούμε να πάρουμε μέτρα που θα αντίκεινται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και να πω τους τέσσερις λόγους για τους οποίους το ευρωπαϊκό πλαίσιο επιτρέπει ενισχύσεις:

μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ή μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΣΣΚΑΠ),

με ad hoc προγράμματα για φυσικές καταστροφές,

με προγράμματα de minimis, ύψους 85 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και

να μηδενιστεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης».

Όσο για το τι απαγορεύει ρητά, ο κ. Κέλλας πρόσθεσε: «να δοθούν επιχορηγήσεις σε οποιοδήποτε προϊόν από τον κρατικό προϋπολογισμό και την κατάργηση του ΦΠΑ στα καύσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, τέτοιες μαξιμαλιστικές απαιτήσεις ή απαιτήσεις όπως να φύγει ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΑΔΕ ή να διπλασιαστούν οι αγροτικές συντάξεις που μιλάμε για ένα ποσό 3,6 δις, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να τεθούν στο τραπέζι».

Σχετικά με το θέμα του αφορολόγητου πετρελαίου στους εφοπλιστές που θέτουν οι αγρότες ο κ. Κέλλας εξήγησε: «Στην παγκόσμια νομοθεσία, τα ποντοπόρα πλοία παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Είτε στην Αθήνα, στον Πειραιά, είτε στο Χονγκ Κονγκ είτε στη Σιγκαπούρη,το πετρέλαιο είναι αφορολόγητο. Οι αγρότες παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, έως τώρα, όπως έχει νομοθετηθεί μετά από συμφωνία με τους εκπροσώπους τους, πρόπερσι είναι ανά τρίμηνο, αναρτώντας τα τιμολόγια, παίρνουν επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης».

Τέλος ο κ. Κέλλας πρόσθεσε πως, «η Κυβέρνηση δια στόματος Πρωθυπουργού είπε 160 εκατομμύρια ευρώ τα οποία περισσεύουν από τη βασική ενίσχυση, θα πάνε 80 εκατομμύρια στην κτηνοτροφία και 80 εκατομμύρια στο σιτάρι και στο βαμβάκι μέσω οικολογικών σχημάτων. Γιατί ακριβώς απαγορεύεται η απευθείας ενίσχυση των αγροτικών προϊόντων».