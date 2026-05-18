Δ. Φάββας – ΣΥΠΕΤΕΕΛ: Το ελαιόλαδο να αντιμετωπιστεί πραγματικά ως εθνικό προϊόν

Με αφορμή την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του νεοσύστατου Συνδέσμου Παραγωγής Εμπορίας Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιολάδου (ΣΥΠΕΤΕΕΛ), η οποία έχει προγραμματιστεί, για το Σάββατο, 13 Ιουνίου, στην Αθήνα, ο προσωρινός πρόεδρος του ΣΥΠΕΤΕΕΛ, Δημήτρης Φάββας, τεχνολόγος γεωπόνος, γευσιγνώστης ελαιολάδου, πιστοποιημένος αρχηγός Panel Test από το ΔΣΕ και ιδρυτής της εταιρείας Ελαιώνες Φάββας, μίλησε στην «ΥΧ» για τους στόχους του νέου αυτού εγχειρήματος, αλλά και τις δράσεις που πρέπει να γίνουν, για να βελτιωθεί η εικόνα που παρουσιάζει ο τομέας.

Ο κ. Φάββας, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο νέο αυτό σχήμα, υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική δράση, ώστε το ελαιόλαδο να αποκτήσει πραγματικά τη στήριξη και την αξία που πρέπει σε όλη την αλυσίδα από το χωράφι ως το ράφι και τις διεθνείς αγορές, νικώντας τις παθογένειες του παρελθόντος. Στόχος, δεν είναι άλλος από το να αποκτήσει το εμβληματικό αυτό προϊόν της ελληνικής παραγωγής το μέλλον που του αξίζει ως ένα ποιοτικό προϊόν διατροφής.

«Ο Σύνδεσμος προέκυψε από ανθρώπους, οι οποίοι δρουν και υπηρετούν τον χώρο του ελαιολάδου αρκετά χρόνια και βλέπουν ότι πολύς λόγος έχει γίνει για το εθνικό μας προϊόν, όμως, σε έναν κόσμο που συνεχώς και γοργά μεταβάλλεται, η θέση του ελληνικού ελαιολάδου οπισθοδρομεί αντί να πηγαίνει μπροστά», σημειώνει, προσθέτοντας ότι έως τώρα η εκπροσώπηση του προϊόντος έχει γίνει «αποσπασματικά». «Πρέπει να βάλουμε βασικούς πυλώνες, θεμέλιους λίθους για το πώς αυτό το προϊόν μπορεί να πάει μπροστά, να κουβεντιάσουμε για να πάμε τα πράγματα μπροστά, όχι να κουβεντιάζουμε, για να κουβεντιάζουμε», σχολιάζει, μεταφέροντας τα όσα φιλοδοξεί να πετύχει το νέο αυτό εγχείρημα και εκφράζοντας την αγωνία του τομέα να μην έχει και αυτό το προϊόν την τύχη άλλων «ευγενών» προϊόντων της ελληνικής παραγωγής.

Ανάγκη για παρεμβάσεις σε όλη την αλυσίδα του προϊόντος

«Εμείς προσπαθούμε να ενώσουμε όλους τους κρίκους της αλυσίδας, έτσι ώστε να μπορεί ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον, να δηλώνει τις αδυναμίες του κάθε σταδίου της παραγωγής, από την παραγωγή μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, μέχρι και την τυποποίηση, έτσι ώστε παθογένειες ετών, να μπορέσουμε να τις προσπεράσουμε. Να θεμελιώσουμε με ορίζοντα ότι το ελληνικό ελαιόλαδο θα μπορέσει να πάρει την προστιθέμενη αξία και να μείνει, γιατί μαζί με αυτό στηρίζεται η ύπαιθρος, στηρίζεται -αν θέλετε- και το δημογραφικό της επαρχίας σε μια χώρα που φθίνει γοργά και που κανείς δεν θέλει να βάλει φρένο», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, τονίζοντας τη σημασία που έχει αφενός η αξιοπρεπής επιβίωση των παραγωγών και αφετέρου η ενημέρωση του καταναλωτή αλλά και η παροχή ενός προϊόντος σε «έντιμη τιμή».

«Εμείς όλοι, που είμαστε ενδιάμεσοι φορείς σε αυτή την αλυσίδα αξίας, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υφιστάμεθα αν δεν μείνει ζωντανός ο παραγωγός», σημειώνει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξίσου σημαντική για τον Σύνδεσμο είναι η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή γύρω από το προϊόν.

«Ο καταναλωτής πρέπει να αντιληφθεί ότι τρώει ένα ευγενές προϊόν, δεν τρώει απλά μια λιπαρή ουσία, δεν τρώει απλά ένα έλαιο, τρώει έναν παράγοντα ποιότητας ζωής», επισημαίνει, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή ενημέρωση για την κατανάλωση του ελαιολάδου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των σύγχρονων δυτικών διατροφικών προτύπων της «βιομηχανικής τροφής».

Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στον τομέα του τουρισμού, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να συμβάλει όχι μόνο στην κατανάλωση αλλά και στη φήμη του προϊόντος στο εξωτερικό. «Πρέπει να ξαναδούμε τι γίνεται με το τουριστικό προϊόν», επεσήμανε. «Στην Ελλάδα υπερηφανευόμαστε για τη βαριά βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Αυτός ο τουρισμός τι προϊόντα καταναλώνει; Τι τροφές τρώει, όταν έρχεται ο τουρίστας και θέλει να φύγει έχοντας στη μνήμη του την Ελλάδα;» διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι είναι ζήτημα συνολικής πολιτικής η χάραξη μίας στρατηγικής, που θα στηρίζει το προϊόν.

Προτεραιότητα η εκπόνηση μελέτης κοστολόγησης της παραγωγής

Αναφερόμενος στο κομμάτι των τιμών, στο πλαίσιο της στήριξης των παραγωγών, ο κ. Φάββας τόνισε τη σημασία εκπόνησης μίας αξιόπιστης μελέτης για την κοστολόγηση της παραγωγής. «Ένας βασικός μας στόχος είναι να διεκδικήσουμε θεσμικά μία μελέτη κοστολόγησης του ελληνικού ελαιολάδου. Υπάρχει νομοθεσία στην ΕΕ περί ηθικού ή μη ηθικού εμπορίου. Δεν μπορώ εγώ ως αγοραστής να απαιτώ να μου δώσει ο παραγωγός ένα προϊόν κάτω από το κόστος παραγωγής του», σχολίασε, αναφερόμενος σε μία από τις προτεραιότητες που θέτει ο ΣΥΠΕΤΕΕΛ. Σε αυτές, φυσικά, προστίθεται και η αναβάθμιση και ισχυροποίηση του brand «made in Greece». «Δεν πρέπει να διεκδικήσουμε αγορές κάθετα ως τυποποιητές, ως ελληνικό προϊόν;

Πώς θα τις διεκδικήσουμε όταν ο Ιταλός ή ο Ισπανός έχει κόστος κεφαλαίων κίνησης με 2%, με 1,5% και στην Ελλάδα το καλύτερο κόστος είναι 4,5%, για να μην μπω στις μικρές ή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που είναι 6,5%, 7%, 8%; Αυτά δεν πρέπει να μπουν στο τραπέζι; Έχουμε δρόμο…» σχολιάζει, επισημαίνοντας την ανάγκη ισχυροποίησης της εθνικής ταυτότητας του προϊόντος απέναντι και στον ισχυρό διεθνή ανταγωνισμό.

Ανοιχτοί για συνεργασίες και συνέργειες χωρίς τις παλιές παθογένειες

«Ερχόμαστε εδώ, θεσμικά πλέον, να διεκδικήσουμε πράγματα που δεν έγιναν. Δεν έχουμε σκοπό να βρεθούμε αντίθετα με κανέναν ο οποίος υπηρέτησε -είτε καλά, είτε πολύ καλά, είτε μέτρια, είτε σχεδόν καλά- το ελληνικό ελαιόλαδο μέχρι τώρα. Το ότι έχουν σπαταληθεί χρόνια, έχουν σπαταληθεί χρήματα χωρίς το αναμενόμενο αποτέλεσμα από επιδοτήσεις, και προγράμματα, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Τα προγράμματα πρέπει να έρχονται και να είναι στοχευμένα και βοηθητικά προς την προώθηση του ελληνικού ελαιόλαδου», εξηγεί, δηλώνοντας την προθυμία του νέου αυτού εγχειρήματος για συνεργασίες και συνέργειες που θα αποφέρουν «καρπούς» σε ότι αφορά το προϊόν, χωρίς όμως να συνεχίζονται οι παθογένειες του παρελθόντος, όπως ξεκαθάρισε. «Εμείς θα επιδιώξουμε συνεργασίες, συνέργειες με οποιονδήποτε είναι πραγματικά στην κατεύθυνση ότι το ελληνικό ελαιόλαδο πρέπει έστω στην ύστατη στιγμή να σωθεί -γιατί είμαστε στο και τέταρτο όχι στο παραπέντε», αναφέρει.

Επιδίωξη η όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση του κλάδου

Το νέο συλλογικό σχήμα για το ελληνικό ελαιόλαδο αριθμεί ήδη περίπου 25 μέλη, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 35% της παραγωγής ελαιολάδου και φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη από όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπρόσωποι από διάφορα στάδια της αλυσίδας του προϊόντος, ελαιοτριβείς, εταιρίες διακίνησης, τυποποιητές ως τακτικά μέλη, αλλά και παραγωγοί ως συνδεδεμένα μέλη. «Έχουμε ανοιχτή πρόσκληση για εγγραφές και προλαβαίνουν εντός των προθεσμιών, να μπορέσουν να υποβάλουν ακόμα και υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο» προσθέτει, υπογραμμίζοντας ότι επιδίωξη σε αυτή την προσπάθεια είναι η αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση του κλάδου. «Υπάρχει ενδιαφέρον» συμμετοχής, απαντά, σε σχετική ερώτηση, παρά τις δυσκολίες που επισημαίνονται κατά την τρέχουσα χρονιά σε σχέση με το προϊόν, αναφέροντας παράλληλα και τους δισταγμούς που διατυπώνονται ως κατάλοιπα του παρελθόντος. «Υπάρχουν δισταγμοί στη λογική του: Τί θα κάνετε εσείς, τόσοι υπήρξαν και δεν έκαναν τίποτα;» αναφέρει, χαρακτηρίζοντας κατανοητούς τέτοιους ενδοιασμούς.

«Με τη δράση μας και με την πίστη μας σε αυτό που κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι αξίζει τον κόπο και άλλοι να συστρατευτούν μαζί μας», καταλήγει, επισημαίνοντας ότι στόχος του νεοσύστατου συνδέσμου δεν είναι απλώς η διασφάλιση προγραμμάτων απλώς για να «υπάρχουν και ζούμε γύρω από αυτά», αλλά η ουσιαστική δράση για το προϊόν.

Ο ΣΥΠΕΤΕΕΛ, εν όψει της πρώτης του τακτικής Γενικής Συνέλευσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους του επαγγελματίες της αλυσίδας αξίας «που συμμερίζονται τη διαπίστωση για την ανάγκη οργάνωσης του ελληνικού ελαιολάδου σε υγιείς βάσεις, με διαφάνεια, με αντιπροσωπευτικότητα, με χρηστή διαχείριση των κοινοτικών και εθνικών πόρων, ώστε να χαραχθεί μια εθνική ελαϊκή στρατηγική», να συμμετέχουν σε αυτή, καθώς και στον νέο αυτό φορέα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του. Η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του πρώτου οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 13:00.