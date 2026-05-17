Stelios Philanthropic Foundation: Ανοιχτές οι αιτήσεις για τα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026

Νέοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν ιδρύσει καινοτόμες και δυναμικές νεοφυείς επιχειρήσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν συμμετοχή στα Βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2026 που πραγματοποιούνται από το Stelios Philanthropic Foundation. Και για το 2026, τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους 300.000 €, με τον πρώτο νικητή να λαμβάνει 150.000 €, τον δεύτερο 100.000 € και τον τρίτο 50.000 €, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 6 Ιουλίου 2026, ενώ η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 στο Stelios Foundation Conference Hall στην Πλάκα, παρουσία εκπροσώπων της επιχειρηματικής και θεσμικής κοινότητας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται online την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος. Για το 2026, τα Βραβεία τελούν με τη θεσμική υποστήριξη του Elevate Greece, του εθνικού μηχανισμού καταγραφής και υποστήριξης των ελληνικών startups.