EIT Jumpstarter 2026: Αναζητούνται καινοτόμες ιδέες σε αγροδιατροφή, ενέργεια και υγεία

Οι τομείς της αγροδιατροφής, της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών βρίσκονται στο επίκεντρο του προγράμματος EIT Jumpstarter 2026, το οποίο αναζητά καινοτόμες ιδέες σε περισσότερες από 27 χώρες και περιοχές της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά Βαλκάνια, στις Εξόχως Απόκεντρες Περιφέρειες της ΕΕ και στη Μεσόγειο, προσφέροντας επιπλέον βραβεία και ευκαιρίες. Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμους νέους στη μετατροπή των ιδεών τους σε επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις, μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις ιδέες τους, μέχρι τις 17 Μαΐου, στις ακόλουθες κατηγορίες, με υποστήριξη και καθοδήγηση από τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (EIT KICs):

Αγροδιατροφή & αγροτική τεχνολογία

Βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας των πόρων και της βιωσιμότητας στη γεωργία, την παραγωγή τροφίμων και τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Βασικοί τομείς: τρόφιμα προσαρμοσμένα στις διατροφικές ανάγκες, ψηφιακή ιχνηλασιμότητα, ασφάλεια τροφίμων και αυθεντικότητα.

Υγεία

Νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών υγείας· διευκόλυνση της υιοθέτησης ψηφιακών ιατρικών συσκευών στην Ευρώπη· αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των δεδομένων υγείας για καινοτομία.

Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές

Μείωση του ενεργειακού κόστους, βελτίωση της απόδοσης των συστημάτων και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βασικοί τομείς: κυκλική οικονομία στην ενέργεια, πράσινο υδρογόνο, διαχείριση ενέργειας και λύσεις αποθήκευσης.

Έξυπνες Πόλεις και Αστική Κινητικότητα

Κύριοι άξονες: ενεργή κινητικότητα, βιώσιμη αστική εφοδιαστική, κινητικότητα του μέλλοντος, διασύνδεση κινητικότητας και ενέργειας, και δημόσιος χώρος.

Προηγμένη και Πράσινη Μεταποίηση

Ευέλικτα συστήματα παραγωγής για ανταγωνιστική μεταποίηση, συστήματα χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κυκλική οικονομία, ψηφιακές και συνεργατικές λύσεις για καινοτόμα βιομηχανικά οικοσυστήματα, καθώς και συνεργασία ανθρώπου–μηχανής για κοινωνικά βιώσιμη παραγωγή.

Μέταλλα, Ορυκτά και Βιομηχανικά Παραπροϊόντα

Καινοτόμες τεχνολογίες για τη βελτίωση της έρευνας, εξόρυξης και επεξεργασίας πρώτων υλών μέσω ψηφιακών λύσεων και «έξυπνης» στόχευσης. Βασικοί τομείς: πρακτικές κυκλικής οικονομίας, ανακύκλωση, βιώσιμος σχεδιασμός υλικών, μείωση εκπομπών και ενίσχυση της διαφάνειας στις αλυσίδες αξίας. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://eitjumpstarter.eu/.