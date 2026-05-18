FARMLAB: Έξυπνα αγροτικά ρομπότ και drone με λιγότερη ανάγκη για εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν, στην Ολλανδία, εργάζονται πάνω σε μια νέα προσέγγιση για την αυτόνομη γεωργία, όπου drones και επίγεια ρομπότ συνεργάζονται χωρίς να απαιτούνται τεράστια σύνολα δεδομένων ή χρονοβόρα εκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης. Το ερευνητικό έργο FARMLAB φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα αγροτικά μηχανήματα επικοινωνούν και συντονίζονται στο χωράφι. Επικεφαλής της έρευνας είναι ο Bayu Jayawardhana, ειδικός στα μαθηματικά συστήματα ελέγχου και στη ρομποτική συνεργασία. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μοντέλα μηχανικής μάθησης που «μαθαίνουν» μέσα από τεράστιες ποσότητες δεδομένων, η ομάδα χρησιμοποιεί την επιστήμη των «Συστημάτων και Ελέγχου» για να προβλέπει και να κατευθύνει με ακρίβεια τη συμπεριφορά των ρομπότ.

Η βασική ιδέα είναι ότι τα ρομπότ μπορούν να συνεργάζονται μέσω μαθηματικών μοντέλων που εξασφαλίζουν σταθερότητα, συγχρονισμό και ασφαλή κίνηση, ακόμη και σε πολύπλοκα αγροτικά περιβάλλοντα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πολλαπλά μηχανήματα εργάζονται ταυτόχρονα στο ίδιο χωράφι.

Συνδυασμός drones και ρομπότ

Το FARMLAB αξιοποιεί τόσο drones όσο και επίγεια ρομπότ για την παρακολούθηση των καλλιεργειών. Τα drones συλλέγουν εναέρια δεδομένα, ενώ τα ρομπότ στο έδαφος πραγματοποιούν πιο λεπτομερείς μετρήσεις και παρεμβάσεις. Μέσα από αυτή τη συνεχή ροή πληροφοριών, οι αγρότες θα μπορούν να εφαρμόζουν λιπάσματα, νερό ή φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνο όπου πραγματικά χρειάζεται. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής, να περιορίσει τη σπατάλη πόρων και να συμβάλει σε πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Ωστόσο, μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις είναι ο συντονισμός μηχανημάτων που χρησιμοποιούν διαφορετικούς αισθητήρες και διαφορετικά συστήματα αντίληψης του περιβάλλοντος. Η ερευνητική ομάδα έχει ήδη αποδείξει ότι ρομπότ με ίδιους αισθητήρες μπορούν να λειτουργούν συντονισμένα και σταθερά. Το επόμενο βήμα είναι να επιτευχθεί η ίδια αξιοπιστία σε «μικτούς στόλους» από drones και επίγεια ρομπότ.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης

Παρότι το έργο δεν απορρίπτει την AI, τη χρησιμοποιεί πιο στοχευμένα. Τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθούν να αξιοποιούνται για εργασίες όπως η αναγνώριση εικόνας, η ανίχνευση ζιζανίων και η ανάλυση της κατάστασης των φυτών. Η κρίσιμη διαφορά είναι ότι ο βασικός μηχανισμός συνεργασίας και λήψης αποφάσεων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από νευρωνικά δίκτυα ή συνεχή εκπαίδευση μοντέλων. Αντίθετα, στηρίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και αξιοπιστία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα μπορούν να αναπτυχθούν γρηγορότερα και με λιγότερη ανάγκη για δαπανηρά πειράματα ή τεράστιες βάσεις δεδομένων.