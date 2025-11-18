Σιτηρά: Μειωμένο ενδιαφέρον και αβεβαιότητα για τους παραγωγούς

Οψιμες δείχνουν να είναι φέτος οι καλλιέργειες σιτηρών, παρά τις τελευταίες βροχοπτώσεις που βοήθησαν στην προετοιμασία των χωραφιών λίγο πριν από τη σπορά. Ωστόσο, οι περισσότεροι παραγωγοί παραμένουν διστακτικοί, καθώς το υψηλό κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι ασταθείς κλιματολογικές συνθήκες δημιουργούν ένα αρνητικό κλίμα ενόψει της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

Ο Κώστας Γεωργίου, παραγωγός και θεριζοαλωνιστής από την Τιθορέα Λοκρίδας, εκτιμά ότι φέτος οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα είναι σημαντικά μειωμένες, ιδιαίτερα στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. «Γνωστός μου παραγωγός, που καλλιεργεί πάνω από 400 στρέμματα, δεν θα σπείρει ούτε ένα φέτος. Τα χωράφια του θα μείνουν σε αγρανάπαυση», σημειώνει. Όπως εξηγεί, οι τιμές του σκληρού σιταριού, που κυμαίνονται στα 22 λεπτά το κιλό, και του βαμβακιού στα 37 λεπτά, δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας.

Παρ’ όλα αυτά, ένα μέρος των εκτάσεων θα καλλιεργηθεί υποχρεωτικά λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, ενώ ορισμένοι παραγωγοί που διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα συνεχίσουν την παραγωγή.

Μειωμένες παραγγελίες αγροεφοδίων

Ο Θοδωρής Χριστοδούλου, γεωπόνος και έμπορος από τον Ορχομενό, επισημαίνει ότι οι πωλήσεις σπόρων και λιπασμάτων βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα, σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. «Οι παραγωγοί δεν έχουν λάβει ακόμη τις επιδοτήσεις τους και τα έσοδα από προηγούμενες καλλιέργειες δεν κάλυψαν τις βασικές ανάγκες τους. Αυτό δημιουργεί προβλήματα ρευστότητας και δυσχεραίνει τον προγραμματισμό της νέας χρονιάς», εξηγεί.

Συμβολαιακή γεωργία υπό πίεση

Εστιάζοντας στο θέμα του νερού, ο Χρήστος Πετρόπουλος, πρόεδρος του Συνεταιρισμού «Συναγρός» στον Δομοκό, τονίζει ότι οι χαμηλές τιμές που προσφέρουν οι βιομηχανίες ζυμαρικών, στα 24,5 έως 25 λεπτά το κιλό, σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, αποθαρρύνουν τους παραγωγούς σιτηρών. «Το αρδευτικό παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της περιοχής. Από αυτό θα εξαρτηθούν οι τελικές αποφάσεις των παραγωγών, τόσο για τις φθινοπωρινές όσο και για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες», υπογραμμίζει.

Καθυστερήσεις στη σπορά σιτηρών στην Κοζάνη, oι αγρότες περιμένουν τις επιδοτήσεις

Σημαντική καθυστέρηση παρατηρείται φέτος στις φθινοπωρινές σπορές σιτηρών σε πολλές περιοχές της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς οι παραγωγοί αδυνατούν να καλύψουν το αυξημένο κόστος των εφοδίων και περιμένουν την καταβολή των ενισχύσεων.

Στην Κοζάνη, σύμφωνα με τον παραγωγό Νίκο Θάνο, πάνω από το 80% των εκτάσεων με σιτηρά θα έπρεπε ήδη να έχει σπαρθεί, ωστόσο μέχρι στιγμής μόνο το 10% έχει προετοιμαστεί ή σπαρθεί. «Οι περισσότεροι αγρότες δεν μπορούν να αγοράσουν λιπάσματα και σπόρους. Περιμένουν τις επιδοτήσεις για να ξεκινήσουν», σημειώνει. Το αυξημένο κόστος παραγωγής ωθεί αρκετούς να στραφούν σε καλλιέργειες με μικρότερες εισροές, όπως μείγματα λόλιουμ, βίκου και βρώμης, που προορίζονται για παραγωγή σανού.

Τα σανοδοτικά φυτά φαίνεται να διατηρούν ικανοποιητική τιμή στην αγορά, κυρίως λόγω της ζήτησης από την κτηνοτροφία, που όμως και η ίδια αντιμετωπίζει δυσκολίες. Οι αποδόσεις κυμαίνονται περίπου στα 1.000 κιλά σανού το στρέμμα, με τιμές μεταξύ 0,20 και 0,25 ευρώ το κιλό. «Η διαφορά με το σιτάρι είναι μεγάλη», τονίζει ο κ. Θάνος, επισημαίνοντας πως η εξέλιξη των τιμών των σιτηρών και η πορεία της κτηνοτροφίας θα καθορίσουν τη βιωσιμότητα των επιλογών αυτών.

Οριακές οι αποδόσεις στο Κιλκίς

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται και στο Κιλκίς. Ο παραγωγός Γιώργος Χουρσίδης αναφέρει ότι οι περισσότεροι αγρότες της περιοχής, λόγω της ξηρασίας και των άγονων εδαφών, περιμένουν, επίσης, τις επιδοτήσεις για να ξεκινήσουν. «Το εισόδημα των παραγωγών σιτηρών, ειδικά των μαλακών, είναι οριακό», σημειώνει. Με μέσες αποδόσεις τα 200-250 κιλά το στρέμμα και περίπου 400 στρέμματα για έναν μικρό παραγωγό, το συνολικό εισόδημα φτάνει τα 18.000-20.000 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και το κόστος παραγωγής.

Φρένο από ζυθοποιία και βιοενεργειακές εταιρείες στα Τρίκαλα

Με μεγάλες ποσότητες σιτηρών να παραμένουν στις αποθήκες, σύμφωνα με τον Χρήστο Ντάλα, έμπορο εφοδίων και αγροτικών προϊόντων, η κατάσταση για τις φθινοπωρινές καλλιέργειες δείχνει να είναι ομιχλώδης. Ο ίδιος επιμένει ότι μόλις το 50% των καλλιεργειών σιτηρών στην περιοχή του θα ολοκληρώσει τη διαδικασία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό θα μείνει ακαλλιέργητο.

Εστιάζοντας στο θέμα της ζυθοποιίας και ιδιαίτερα στο κριθάρι, σημειώνει ότι για πολλά χρόνια υπήρχαν συμβάσεις με παραγωγούς για λογαριασμό εταιρείας ζυθοποιίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, φέτος παρατηρείται χαμηλό ενδιαφέρον τόσο από την πλευρά των παραγωγών όσο και από την ίδια την εταιρεία. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και εταιρείες βιοενέργειας, οι οποίες έχουν υπογράψει συμβάσεις με παραγωγούς-πελάτες τους, χωρίς όμως οι τελευταίοι να έχουν λάβει ακόμη τα χρήματά τους. «Αν σε αυτά προστεθούν οι χαμηλές τιμές των σιτηρών σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι αγρότες δυσκολεύονται να πάρουν τις τελικές αποφάσεις για το αν θα μπουν ή όχι στα χωράφια να καλλιεργήσουν», τονίζει.

Παρακολουθώντας τον παλμό της επικαιρότητας, ο κ. Ντάλας εστιάζει και στο θέμα των ενισχύσεων, οι οποίες ακόμη δεν έχουν φτάσει στα χέρια των παραγωγών, ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις καλλιέργειες της τρέχουσας περιόδου. «Η χρηματοδότηση είναι δυσεύρετη και θα πρέπει άμεσα να δοθούν οι ενισχύσεις, προκειμένου να μπορέσουν οι παραγωγοί να μπουν στα χωράφια για να καλλιεργήσουν. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα προκληθεί ένα “ντόμινο” στην αγορά, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τον πρωτογενή τομέα όσο και για την οικονομία γενικότερα», σημειώνει εμφανώς προβληματισμένος.

Χωράφια θα μείνουν ακαλλιέργητα στην Ελασσόνα

Με τα σιτάρια να παραμένουν στις αποθήκες, λόγω των χαμηλών τιμών, είναι δύσκολο να γίνει προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, όπως δηλώνει ο Γιώργος Γκουτζέλας, παραγωγός από το Παλαιόκαστρο Ελασσόνας. Ο ίδιος προβληματίζεται για το τι θα καλλιεργήσει, τόσο με ετήσιες όσο και με πολυετείς καλλιέργειες, προκειμένου να στηρίξει το εισόδημά του.