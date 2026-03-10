Διήμερο συνέδριο στην Agrotica με θέμα: «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ»
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/03/2026 και το Σάββατο
14/03/2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΔΕΘ–HELEXPO),
Το επιστημονικό στίγμα της διοργάνωσης αποτυπώνεται σε θεματικές ενότητες και συνεδρίες που αντανακλούν τις προκλήσεις και τις προοπτικές του μέλλοντος. Η γεωργία ακριβείας και η χρήση ψηφιακών εργαλείων στη γεωργία, τα σύγχρονα προβλήματα φυτοπροστασίας και θρέψης, η συμβολή της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, τα πρότυπα προϊόντα ζωικής παραγωγής καθώς και οι προκλήσεις που προωθούνται μέσω της νέας ΚΑΠ, μετά το 2027, θα αποτελέσουν τις κύριες θεματικές ενότητες της εκδήλωσης. Στο πλαίσιο των διαδραστικών συνεδρίων με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών, επιτυχημένων επιχειρηματιών, παραδειγματικών αγροτών και εκπροσώπων φορέων τοπικής ανάπτυξης αλλά και παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας από νέους ερευνητές και ερευνήτριες του Τμήματος η εκδήλωση θα αποτελέσει ζωντανό φόρουμ ανταλλαγής ιδεών και επιστημονικού διαλόγου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης το Τμήμα Γεωπονίας θα δώσει το παρόν
και στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΟΡΟΦΟΣ | Stand:22.