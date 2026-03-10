Διήμερο συνέδριο στην Agrotica με θέμα: «Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια  Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ»

Το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προσκαλεί όλους-ες τους/τις ενδιαφερόμενους-ες στο εμβληματικό συνέδριο, που διοργανώνει σε συνεργασία με τη ΔΕΘ–HELEXPO στο πλαίσιο της Agrotica 2026, με τίτλο:

«Από τον σπόρο της γνώσης… στον καρπό της καινοτομίας: 100 χρόνια

Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 13/03/2026 και το Σάββατο

14/03/2026, στο Συνεδριακό Κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (ΔΕΘ–HELEXPO),

Θεσσαλονίκη.

Με αφετηρία την ιστορική πορεία του τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., το συνέδριο θα αναδείξει το επιστημονικό αποτύπωμα και τις καινοτομίες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη ελληνική γεωργία, προβάλλοντας παράλληλα τις συνέργειες με τον παραγωγικό τομέα. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της αμφίδρομης σχέσης μεταξύ γνώσης και πράξης, με ενεργή συμμετοχή ακαδημαϊκών και αποφοίτων του Τμήματος, επιχειρηματιών, αγροτών, ερευνητών, φοιτητών, φοιτητριών και φορέων, ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια νέα στρατηγική ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας.

Το επιστημονικό στίγμα της διοργάνωσης αποτυπώνεται σε θεματικές ενότητες και συνεδρίες που αντανακλούν τις προκλήσεις και τις προοπτικές του μέλλοντος. Η γεωργία ακριβείας και η χρήση ψηφιακών εργαλείων στη γεωργία, τα σύγχρονα προβλήματα φυτοπροστασίας και θρέψης, η συμβολή της γενετικής και της βιοτεχνολογίας στην παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού, τα πρότυπα προϊόντα ζωικής παραγωγής καθώς και οι προκλήσεις που προωθούνται μέσω της νέας ΚΑΠ, μετά το 2027, θα αποτελέσουν τις κύριες θεματικές ενότητες της εκδήλωσης. Στο πλαίσιο των διαδραστικών συνεδρίων με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών, επιτυχημένων επιχειρηματιών, παραδειγματικών αγροτών και εκπροσώπων φορέων τοπικής ανάπτυξης αλλά και παρουσιάσεις αποτελεσμάτων της σύγχρονης έρευνας από νέους ερευνητές και ερευνήτριες του Τμήματος η εκδήλωση θα αποτελέσει ζωντανό φόρουμ ανταλλαγής ιδεών και επιστημονικού διαλόγου. Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης το Τμήμα Γεωπονίας θα δώσει το παρόν

και στο ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 02 ΟΡΟΦΟΣ | Stand:22.