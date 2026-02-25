Ο ΣΠΕΛ στην Agrotica 2026: Από το κόστος στην αξία της αγροτικής παραγωγής

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) συμμετέχει στην 31η Agrotica 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 12 έως και τις 15 Μαρτίου 2026 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με ισχυρή και πολυεπίπεδη παρουσία τόσο μέσω των μελών του, όσο και από τις δράσεις του Συνδέσμου.

Τα μέλη του ΣΠΕΛ δίνουν δυναμικό παρόν στη μεγαλύτερη έκθεση του αγροδιατροφικού τομέα, παρουσιάζοντας προϊόντα λίπανσης, τεχνογνωσία και καινοτόμες λύσεις θρέψης που απαντούν στις σύγχρονες προκλήσεις της αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, ο ΣΠΕΛ συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Agrotica.

Ως υποστηρικτής της διοργάνωσης της ΔΕΘ HELEXPO, ο ΣΠΕΛ συμμετέχει στον καθιερωμένο θεσμό συνάντησης των βασικών συντελεστών της αγροδιατροφικής αλυσίδας και διαθέτει ως σημείο αναφοράς περίπτερο στο Βελλίδειο (stand 7).

Στο επίκεντρο της παρουσίας του ΣΠΕΛ στην Agrotica 2026 βρίσκεται η Ημερίδα που διοργανώνει το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (14:30 – 16:00), στην Αίθουσα OLYMPIAS του Συνεδριακού Κέντρου «Σ.Κ. Ι. Βελλίδης», με θέμα «Αγροτική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα: Από το Κόστος στην Αξία».

Ο Κεντρικός ομιλητής της Ημερίδας θα παρουσιάσει τις τρέχουσες εξελίξεις στο κόστος παραγωγής, τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες που το επηρεάζουν, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις που διαμορφώνουν σήμερα την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική.

Θα ακολουθήσει συζήτηση πάνελ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτικής Ηγεσίας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και εκπροσώπων της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφικής αλυσίδας, με στόχο την ανάδειξη μιας κοινής στρατηγικής προσέγγισης για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας. Στο επίκεντρο του διαλόγου θα τεθεί η αναγκαιότητα μετάβασης σε ένα παραγωγικό μοντέλο που μετατοπίζει το βάρος από τη διαχείριση του κόστους παραγωγής στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, μέσω της γνώσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των ορθολογικών αγροτικών πρακτικών.

Ο ΣΠΕΛ, εκπροσωπώντας τον κλάδο των λιπασμάτων, επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά και υπεύθυνα στον στρατηγικό διάλογο για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων και διαρκών μεταβολών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι χορηγοί του ΣΠΕΛ στην Agrotica 2026 είναι οι παρακάτω εταιρείες:

ACTIVE AGRO A.E., AFCO Α.Ε., AGROFARM Α.Β.Ε.Ε., AGROHELLAS Α.Ε., AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ A.B.E.E., AGROSTEP, BASF HELLAS Α.Β.Ε.Ε., BHP Ε.Π.Ε., BIOGENUS Μ. Ε.Π.Ε., BIOSOLIDS A.E., ΓΑΒΡΙΗΛ Α.Ε., ΓΕΩ.Λ.ΙΧ. Ε.Π.Ε., COMPO EXPERT HELLAS A.E., CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS A.E., DE SANGOSSE HELLAS Α.Ε., EUROCHEM HELLAS Α.Ε., EVYP Ε.Ε., ΖΙΚΟ Α.Ε., FERTICHEM ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Μ. Ι.Κ.Ε., FERTINAGRO HELLAS Α.Ε., K&NE BRANDT Α.Ε., K+S Minerals and Agriculture GmbH, LEADER FARMER A.E., ΛΗΔΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ε.Π.Ε., MEDILCO HELLAS Α.Ε., MILLIKEN Α.Ε., NATURE A.B.E.E., ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ Α.Ε. «AgriSC», SELENE S.A., SYNGENTA HELLAS Α.Ε.Β.Ε., TEOFERT A.E., THRACE GROUP Α.Β.Ε.Ε., TIMAC AGRO | ΛΥΔΑ Α.Ε., UPL HELLAS Α.Ε., VIORYL Α.Ε., VITACHEMIE A.B.E.E., YARA HELLAS Α.Ε.

Χορηγοί επικοινωνίας είναι -μεταξύ άλλων- η ηλεκτρονική εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα” και το ενημερωτικό site ypaithros.gr.