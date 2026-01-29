Δήμος Παρανεστίου Δράμας: Ενέργειες για ανακήρυξη της κοινότητας Νικηφόρου ως παραδοσιακού οικισμού

Διέξοδο βιωσιμότητας και ανάδειξης του οικισμού Νικηφόρου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 246 μέτρων και μόλις 15 χλμ. δυτικά της Δράμας, δρομολογεί ο Δήμος Παρανεστίου, επιδιώκοντας την ανακήρυξη της κοινότητας ως παραδοσιακού οικισμού. «Ο Νικηφόρος διαθέτει στοιχεία που εντυπωσιάζουν τους επισκέπτες και αποφασίσαμε ν’ αξιοποιήσουμε την πλούσια ιστορία, την παράδοση και τη φυσική ομορφιά, εργαζόμενοι ομαδικά και μεθοδικά», μεταφέρει ο δήμαρχος Αναστάσιος Καγιάογλου.

Συναντήθηκαν με τον υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, που τους πρότεινε να καταθέσουν τον πλήρη φάκελο. Επιπλέον, στελέχη του υπουργείου επισκέφθηκαν τον οικισμό και διαπίστωσαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. «Διασώζονται παλιά αρχοντικά από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα οποία παραδόθηκαν στους Έλληνες, που ήρθαν πρόσφυγες από την Τουρκία με την ανταλλαγή των πληθυσμών». Εγκαταστάθηκαν 204 οικογένειες, συνολικά 828 άτομα, αριθμός που ανέβηκε σημαντικά χάρη στην εμπορική κίνηση. «Στο παρελθόν, η περιοχή αυτή άνθιζε, οι κάτοικοι ασχολούνταν με τον καπνό, αναπτύχθηκε το εμπόριο. Ο τόπος ήταν ευλογημένος», σχολιάζει και καταγράφει τα αποτυπώματα της πλούσιας ιστορίας του.

Στον Νικηφόρο βρίσκεται μια θρυλική ρωμαϊκή υδατογέφυρα, που αναφέρεται σε τουρκικό δημοτικό τραγούδι για τον Ντέμπρελι Χασάν. Επιπλέον, τεκμηριωμένες ιστορικές πηγές αναφέρουν τον Νικηφόρο ως γενέθλιο τόπο του ιδρυτή του σύγχρονου Αιγυπτιακού κράτους, Μεχμέτ Αλί. Επίσης, υπάρχουν δύο τεμένη. Σε πρόσφατη συνάντησή του με τον υπουργό Θεόδωρο Λιβάνιο, διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελετών, μεταξύ άλλων, για τη δημιουργία πολιτιστικών κέντρων στα τεμένη Νικηφόρου και Πυξαρίου, καθώς και για την ανάδειξη της γέφυρας Χασάν.

Η εγγύτητα του οικισμού με τη Δράμα προσελκύει υποψήφιους αγοραστές σπιτιών που επιθυμούν να μετακομίσουν στον Νικηφόρο. Ο δήμαρχος εξηγεί ότι όποιος θέλει να χτίσει χρειάζεται να ακολουθεί συγκεκριμένες αρχές δόμησης, αρμόζουσες σε παραδοσιακό οικισμό. «Θα δημιουργήσουμε όμορφες λιθόστρωτες διαδρομές, καλντερίμια, θα αναβιώσουμε την παλιά εικόνα και θα αναδείξουμε τα ιδιαίτερα κτίρια».

Στον οικισμό των πλέον 220 κατοίκων λειτουργεί Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο, καθώς και Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις. Στον αύλειο χώρο του φιλοξενείται υπαίθριο εργαστήριο Φυσικής του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, πάρκο ηλιακών ρολογιών και αστρονομικό παρατηρητήριο με το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο σε υπαίθριο χώρο πανελλαδικά