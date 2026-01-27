Μνημόνιο συνεργασίας Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης

Στη Νέα Επίδαυρο, συνεδρίασε στα μέσα Ιανουαρίου το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.) για το νέο έτος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων του Δήμου Επιδαύρου για την Α΄ Εθνοσυνέλευση (1821–1822), με τιμώμενη πόλη το Μεσολόγγι, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Έξοδο.

Η επιλογή του ιστορικού χώρου δεν ήταν τυχαία. Όπως επισημάνθηκε από τον πρόεδρο του Ελ.Δ.Α.Π. και Δήμαρχο Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννη Κωνσταντάτο, «η ιστορική μνήμη συνδέεται άρρηκτα με τις σημερινές προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία καλείται να λειτουργήσει ως βασικός πυλώνας δημοκρατίας, κοινωνικής συνοχής και προστασίας των πολιτών απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις».

Κεντρικό ζήτημα της συνεδρίασης αποτέλεσε η επικείμενη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του Ελ.Δ.Α.Π.

Το Μνημόνιο ενισχύει θεσμικά και επιχειρησιακά τη συνεργασία των Δήμων με τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και προβλέπει υποστήριξη στη σύνταξη τοπικών σχεδίων, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση στελεχών και ενίσχυση του εθελοντισμού.

Το διοικητικό συμβούλιο του Δικτύου ενέκρινε, επίσης, τις πρώτες 18 Προγραμματικές Συμβάσεις για την εκπόνηση Σχεδίων Αστικής Ανθεκτικότητας στους δήμους–μέλη του Δικτύου, επιβεβαιώνοντας τον υποστηρικτικό και εποπτικό του ρόλο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η ανάληψη πρωτοβουλίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Πράσινο Ταμείο, με στόχο την ενσωμάτωση γεωγραφικού κριτηρίου στις χρηματοδοτήσεις, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη διοργάνωση του 2ου Ελ.Δ.Α.Π. Forum με τίτλο «Ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία. Όταν οι διεκδικήσεις μας γίνονται πράξη. Η επόμενη ημέρα», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 στην Αργυρούπολη. Το Forum εντάσσεται στο ευρωπαϊκό έργο “Adaptation Hubs” και στοχεύει στην ανάδειξη ενός σύγχρονου μοντέλου συνεργασίας Πολιτείας, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών, με έμφαση στην πρόληψη και τον συντονισμό.

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες

Παράλληλα, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, ανακοινώθηκε ότι τίθενται οι βάσεις συνεργασίας του Ελ.Δ.Α.Π. με το Υπουργείο Παιδείας, με στόχο την ενσωμάτωση δράσεων ανθεκτικότητας στο σχολικό πρόγραμμα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράμμισαν ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί θεωρητική έννοια, αλλά καθημερινή πολιτική πράξη, επισημαίνοντας την ανάγκη άμεσων λύσεων σε ζητήματα όπως τα επικίνδυνα ακίνητα και η στελέχωση των δημοτικών δομών Πολιτικής Προστασίας.