Ξεκινά πρόγραμμα 25 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΔΕΥΑ

Την εκκίνηση του προγράμματος χρηματοδότησης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, που υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειάς τους, συζήτησαν πρόσφατα, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνάντησης, ο αρμόδιος υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο δήμαρχος Ρεθύμνης, πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), Γιώργης Μαρινάκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, η γενική διευθύντρια της Ένωσης, Όλγα Κοτσελίδου και ο τεχνικός διευθυντής, Λευτέρης Σφυρής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες εφαρμογής του προγράμματος, με έμφαση στην ψηφιακή καταγραφή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης όλων των ΔΕΥΑ της χώρας.

Στόχος είναι η δημιουργία ενιαίας, αξιόπιστης και επικαιροποιημένης βάσης δεδομένων, που θα επιτρέψει τον καλύτερο σχεδιασμό, τη συντήρηση των υποδομών και τη θωράκισή τους απέναντι σε κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων. Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια προηγούμενης, κατά την οποία συμφώνησαν να επανέλθουν για επανεξέταση του θέματος, μετά την πρόσφατη ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού.

Στο επίκεντρο το ενεργειακό κόστος των ΔΕΥΑ

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης πραγματοποίησε σύσκεψη με τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, καθηγητή Κωνσταντίνο Τσιμάρα, καθώς και τον αντιπρόεδρο του κλάδου υδάτων της Αρχής, Δρ Δημήτριο Ψυχογυιό. Κεντρικό αντικείμενο αποτέλεσε το ιδιαίτερα οξυμένο ζήτημα του ενεργειακού κόστους των ΔΕΥΑ, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τη λειτουργία τους, αλλά και οι θεσμικές αλλαγές που δρομολογεί ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε τελική διαβούλευση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Ο δήμαρχος Ρεθύμνης τόνισε την ανάγκη οι λύσεις, που θα προωθηθούν, να βασίζονται στην αντικειμενική καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα των υδάτων και σε τεκμηριωμένα δεδομένα. Υπογράμμισε ότι η ρύθμιση των ΔΕΥΑ μέσω του νέου Κώδικα αποτελεί θετική εξέλιξη, που δημιουργεί προοπτικές εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της διαφάνειας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το υψηλό ενεργειακό κόστος παραμένει ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του κλάδου και μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από συνεργασία, συνεννόηση και κοινή στρατηγική όλων των εμπλεκόμενων φορέων.