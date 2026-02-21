Δημοπράτηση για μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στο ρέμα Σαπφούς στο Μαρούσι

Η δημοπράτηση ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στο Ρέμα Σαπφούς στο Μαρούσι ανακοινώθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου.

Το έργο, το οποίο αφορά την ευρύτερη διευθέτηση του ρέματος, εισέρχεται πλέον στη φάση της δημοπράτησης, σηματοδοτώντας, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, το τέλος μιας μακράς περιόδου καθυστερήσεων και εκκρεμοτήτων.

Η δημοπράτηση, με εκτιμώμενη αξία 19,7 εκατ. ευρώ (24,45 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ) και αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Αττικής, θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτής διαδικασίας. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το συνολικό έργο έχει προϋπολογισμό 27.057.800 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το τμήμα από τα όρια των δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις, η αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, η διευθέτηση υφιστάμενων δικτύων, καθώς και η διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Κεντρικός στόχος είναι η αποκατάσταση της παροχευτικότητας του ρέματος και η ουσιαστική ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών, οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει κατά το παρελθόν προβλήματα από έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης χαρακτήρισε τη δημοπράτηση «καμπή» στην πορεία ολοκλήρωσης ενός κρίσιμου έργου για τους δήμους της βόρειας Αθήνας και συνολικά για ολόκληρη την Αττική.

Όπως υπογράμμισε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα στενής συνεργασίας μεταξύ κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμου, με στόχο την επιτάχυνση διαδικασιών και την αποτελεσματική αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη θωράκισης των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση, επισημαίνοντας ότι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων πρέπει να μεταφράζεται σε απτά έργα για την κοινωνία και την οικονομία.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έκανε λόγο για οριστική είσοδο του έργου στον δρόμο της υλοποίησης, μετά από δεκαετίες καθυστερήσεων. Τόνισε ότι πρόκειται για παρέμβαση υψηλής σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Πρόσθεσε δε ότι το εν λόγω έργο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας για την υλοποίηση 54 αντιπλημμυρικών έργων έως το τέλος του 2028. Όπως σημείωσε, τα έργα αυτά συνιστούν παρεμβάσεις πρόληψης και προστασίας ζωών και περιουσιών, σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κινδύνων λόγω της κλιματικής μεταβολής.

Εμβληματική εξέλιξη για το Μαρούσι χαρακτήρισε ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου τη δημοπράτηση, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που ο Δήμος διεκδικεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Υπογράμμισε ότι η παρέμβαση αφορά περιοχές με χρόνια προβλήματα, όπως η Νέα Λέσβος, τα Καρπάθικα, τα Ηπειρώτικα, η Δωδώνη, το Νέο Μαρούσι, ο Σωρός, οι Εργατικές Κατοικίες και ο Άγιος Θωμάς. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πρόοδος του έργου ανοίγει τον δρόμο και για συνοδά έργα διαχείρισης ομβρίων, όπως οι παρεμβάσεις στις οδούς Κονίτσης και Παραδείσου, με στόχο τη συνολική αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Η δημοπράτηση του έργου στο Ρέμα Σαπφούς αποτελεί, σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους φορείς, καθοριστικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα και την ενδυνάμωση της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Βόρειας Αττικής.