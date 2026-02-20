Δήμος Δοξάτου: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή»

Στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», για το οποίο ήδη εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση έργων κατασκευής ή βελτίωσης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων, εγκρίθηκε να συμμετέχει ο δήμος Δοξάτου στη Δράμα, που θα είναι ένας από τους 15 δήμους της χώρας που θα χρηματοδοτηθούν για τη συγκεκριμένη δράση.

Αυτό γνωστοποίησε ο βουλευτής της ΝΔ στη Δράμα, Δημήτρης Κυριαζίδης μετά από πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Ο κ. Κυριαζίδης τόνισε τη σημασία της αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, ενώ από την πλευρά του αναπληρωτή υπουργού υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό, που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην ενίσχυση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.