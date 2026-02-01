«Πράσινο φως» για προγράμματα ύψους 625 εκατ. ευρώ σε τρεις περιφέρειες

Με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης εγκρίθηκαν πρόσφατα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τα Περιφερειακά Προγράμματα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) για την Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και το Βόρειο Αιγαίο.

Οι αποφάσεις φέρουν την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Νίκου Παπαθανάση, και εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026–2030, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κύκλου επενδύσεων με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των τριών προγραμμάτων ανέρχεται σε 625,3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της υπερδέσμευσης, και κατευθύνεται σε κρίσιμους τομείς όπως οι υποδομές, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η κοινωνική συνοχή, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και η ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας.

Συγκεκριμένα με στόχο η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να τεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνικής προόδου, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

• Για την Κεντρική Μακεδονία, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι φθάνουν τα 279,5 εκατ. ευρώ, με τον αρχικό προϋπολογισμό να κατανέμεται κυρίως σε έργα υποδομών και μεταφορών, ενώ ένα σημαντικό μέρος αναμένεται να κατευθυνθεί στην πολιτική προστασία και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Ειδικότερα, η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 106.425.000 ευρώ (49,5%). Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 53.750.000 ευρώ (25%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 19.350.000 (9%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 12.900.000 ευρώ (6%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 10.750.000 ευρώ (5%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 10.750.000 ευρώ (5%). Υποστήριξη Προγραμμάτων 1.075.000 ευρώ (0,5%).

• Στην Πελοπόννησο, το πρόγραμμα ανέρχεται συνολικά στα 195 εκατ. ευρώ με υπερδέσμευση, δίνοντας σαφή προτεραιότητα στις υποδομές και τις μεταφορές, που απορροφούν το 53% του αρχικού προϋπολογισμού.

Πιο αναλυτικά η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 79.500.000 ευρώ (53%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 20.000.000 ευρώ (13,33%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 18.000.000 ευρώ (12%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 17.000.000 ευρώ (11,33%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 8.000.000 ευρώ (5,33%). Υποστήριξη Προγράμματος 6.500.000 ευρώ (4,33%). Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 1.000.000 ευρώ (0,67%).

• Στο Βόρειο Αιγαίο θα διατεθούν συνολικά 150,8 εκατ. ευρώ, με πιο ισορροπημένη κατανομή των πόρων. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 116 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανέρχονται στα 150,8 εκατ. ευρώ.

Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 48.820.000 ευρώ (42,1%). Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 22.465.000 ευρώ (19,4%). Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 22.500.000 ευρώ (19,4%). Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 9.150.000 ευρώ (7,9%). Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 6.105.000 ευρώ (5,3%).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών «τα νέα Προγράμματα Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον».