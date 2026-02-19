Μέχρι τις 15 Ιουνίου οι καθαρισμοί οικοπέδων

Αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής των καθαρισμών οικοπέδων φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ενεργή Μάχη», με κεντρικό άξονα την αναδιαμόρφωση του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας.

Στόχος είναι το Μητρώο να μετατραπεί από απλό μηχανισμό καταγραφής υποχρεώσεων σε ενεργό εργαλείο πρόληψης, συνδεδεμένο με δηλώσεις, ελέγχους και παρεμβάσεις των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου τόσο η προθεσμία καθαρισμού οικοπέδων όσο και η υποβολή των σχετικών δηλώσεων. Οι ιδιοκτήτες ή οι υπόχρεοι καλούνται να προχωρήσουν σε καθαρισμό από την 1η Απριλίου έως τις 15 Ιουνίου, με υποχρέωση συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του ΑΠΕ – ΜΠΕ, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα παρέχει επαρκή χρόνο συμμόρφωσης και διευκολύνει τον επιχειρησιακό προγραμματισμό των ελέγχων.

Οι υποχρεώσεις των δήμων

Βασική καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί η «καθετοποίηση» της διαδικασίας και η σαφής κατανομή ρόλων. Οι δήμοι αναλαμβάνουν την ενημέρωση των ιδιοκτητών, τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων και, όπου απαιτείται, τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό οικοπέδων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία παρεμβαίνει κατόπιν καταγγελιών, πραγματοποιεί ελέγχους και επιβάλλει πρόστιμα και κυρώσεις, ενημερώνοντας παράλληλα τους δήμους για την άμεση αποκατάσταση επικίνδυνων καταστάσεων.

Στο πεδίο των κυρώσεων, εισάγεται αναλογική κλιμάκωση, με διάκριση μεταξύ μη υποβολής δήλωσης και μη καθαρισμού. Για τον μη καθαρισμό προβλέπεται πρόστιμο ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση καθαρισμού χωρίς δήλωση το πρόστιμο ανέρχεται στα 100 ευρώ. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μείωσης του προστίμου σε περίπτωση άμεσης συμμόρφωσης.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει μηχανισμούς άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, ευελιξία λόγω κλιματικών συνθηκών, καθώς και ειδική μέριμνα για πολίτες που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές υπηρεσίες, με στόχο την καθολική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.