Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ζητά λύσεις για τα προβλήματα των αγροτών

Την ανάγκη για άμεσες, βιώσιμες και σύγχρονες λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα υπογραμμίζει με ανακοίνωσή του το Επιμελητήριο Αρκαδίας, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Τρουπής, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Αρκαδίας βρίσκονται αντιμέτωποι με κρίσιμες προκλήσεις, την ίδια στιγμή που αποτελούν θεμέλιο για την κοινωνική συνοχή, καθώς και για την αποτροπή της ερήμωσης της υπαίθρου.

«Οι αγρότες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας και για τον λόγο αυτόν το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα σταθεί δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία που θα προσφέρει προοπτική ενίσχυσης και μεγέθυνσης του πρωτογενούς τομέα», σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Τρουπής.

Το Επιμελητήριο υπογραμμίζει ότι στέκεται θεσμικά στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως αποτυπώνεται και στο ψήφισμα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), το οποίο, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο πρωτογενής τομέας επηρεάζει άμεσα την επισιτιστική ασφάλεια, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Στο πλευρό των αγροτών η ΚΕΕΕ

Στο ίδιο κλίμα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προχώρησε στην έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος, κατά την πρόσφατη γενική της συνέλευση, εκφράζοντας θεσμικά τη στήριξή της προς τους Έλληνες παραγωγούς και τις κινητοποιήσεις τους. Το ψήφισμα αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του πρωτογενούς τομέα στην εθνική οικονομία και καταγράφει τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί: Υψηλό κόστος παραγωγής, αστάθεια τιμών, μειωμένο εισόδημα και καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

Η ΚΕΕΕ επισημαίνει ότι «στέκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων», αναγνωρίζει τον αγώνα τους ως θεμιτό και κρίσιμο για τον παραγωγικό ιστό της χώρας και στηρίζει κινητοποιήσεις που διεξάγονται με υπευθυνότητα και σεβασμό προς την κοινωνία, χωρίς, βέβαια, να παρακωλύουν την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών και, φυσικά, ούτε να επηρεάζεται η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επίσης, καλεί την πολιτεία να ξεκινήσει άμεσα ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο, να λάβει μέτρα ανακούφισης στο κόστος παραγωγής και ενίσχυσης της ρευστότητας, να διαμορφώσει ένα σταθερό, δίκαιο και βιώσιμο πλαίσιο για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.