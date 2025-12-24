Φλώρινα: 1,6 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου

Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 εντάχθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας, με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης, ύψους 1.646.209 ευρώ. Η σχετική απόφαση υπεγράφη με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, «δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Φλώρινας και η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική εκσυγχρονισμού δημόσιων υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης».