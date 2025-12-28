Στα «Απάτητα Βουνά» ο Πάρνωνας και η Στρογγούλα

Στο ειδικό καθεστώς των «Απάτητων Βουνών» εντάχθηκαν πρόσφατα με απόφαση του ΥΠΕΝ το όρος Πάρνωνας στην Πελοπόννησο και η κορυφή Στρογγούλα στα Αθαμανικά Όρη στην Ήπειρο.

Συγκεκριμένα, οι δύο περιοχές εντάχθηκαν με Yπουργική Aπόφαση στο ειδικό αυτό καθεστώς προστασίας, ενώ με την ίδια απόφαση παρατείνονται οι πρόσθετοι όροι και περιορισμοί για την προστασία της Περιοχής Άνευ Δρόμων (ΠΑΔ) στα ακόλουθα τρία βουνά: Σμόλικα και Τύμφη στο Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου και Χατζή στη Θεσσαλία.

Υπενθυμίζεται ότι τα «Απάτητα Βουνά» είναι μια περιβαλλοντική μεταρρύθμιση, που καθιερώθηκε το 2022 από το ΥΠΕΝ (με πρωτοβουλία του τότε υφυπουργού Περιβάλλοντος και βουλευτή Ιωαννίνων της ΝΔ Γιώργου Αμυρά), με την οποία τίθενται σε απόλυτη προστασία ευαίσθητοι ορεινοί όγκοι υψηλού δείκτη βιοποικιλότητας, άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Μέχρι στιγμής, έχουν εκδοθεί συνολικά 11 σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις για «Απάτητα Βουνά», μερικές εκ των οποίων έχουν πλέον ρυθμιστεί μέσω των εγκεκριμένων Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών. Οι ΠΑΔ είναι οι χερσαίες περιοχές, οι οποίες έχουν έκταση άνω του 1 τετρ. χιλιομέτρου και απέχουν πάνω από 1 χλμ. από τον πλησιέστερο δρόμο, με τις οποίες επιβάλλονται πρόσθετοι όροι και περιορισμοί στην περιοχή και οροθετείται συγκεκριμένη περιοχή άνευ δρόμων.

Η ΥΑ για τα «Απάτητα Βουνά» κατοχυρώνει θεσμικά ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας απαγορεύοντας την κατασκευή νέων υποδομών, όπως δρόμων και ανεμογεννητριών. Στοχεύει στην ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης, η οποία αποτελεί την κυριότερη αιτία απώλειας της βιοποικιλότητας και του δασικού πλούτου σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, την αναχαίτιση της κατάτμησης των φυσικών και δασικών οικοσυστημάτων από δρόμους και τεχνητές επιφάνειες, καθώς και τη διατήρηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας, άγριας πανίδας και ορνιθοπανίδας, που συναντώνται στη συγκεκριμένη περιοχή.

«Η πρωτοβουλία “Απάτητα Βουνά” αποτελεί ένα πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας και κοινωνικής ευθύνης απέναντι στη φύση και τις μελλοντικές γενιές. Εντάσσοντας νέες περιοχές στο καθεστώς αυτό και παρατείνοντας την προστασία υφιστάμενων, ευαισθητοποιούμε τις τοπικές κοινωνίες και διαφυλάσσουμε τα ορεινά οικοσυστήματα. Στόχος μας να παραμείνουν τα βουνά μας ζωντανά, προστατευμένα και βιώσιμα, να συνεχίσουν να αποτελούν πηγή νερού, ζωής, γνώσης και φυσικής ομορφιάς για ολόκληρη τη χώρα», δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Σταύρος Παπασταύρου, με αφορμή την ένταξη των δύο αυτών περιοχών στο ειδικό καθεστώς προστασίας και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνού (11/12).

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ιωαννίνων της ΝΔ και πρώην υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, σε δήλωσή του επισημαίνει: «Η Στρογγούλα στα Τζουμέρκα απολαμβάνει πλέον την απόλυτη προστασία έναντι ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Διαθέτει εξαιρετικά σημαντική βιοποικιλότητα που έπρεπε να προστατευτεί και νιώθω υπερήφανος για τη συμβολή μου σε αυτό».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος, η ένταξη του Πάρνωνα και της Στρογγούλας στα «Απάτητα Βουνά» γνωστοποιήθηκε συμβολικά την ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βουνού, η οποία έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ το 2003 για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των βουνών, καθώς και να προωθήσει την προστασία τους από απειλές όπως η κλιματική αλλαγή και η αποδάσωση.