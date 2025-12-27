Πελοπόννησος: «Πράσινο φως» για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στην Κορινθία

«Πράσινο φως» πήρε πρόσφατα η υλοποίηση ενός σημαντικού αντιπλημμυρικού έργου στην ΠΕ Κορινθίας, με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχού. Ειδικότερα, εγκρίθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021-2027 η πράξη «Διευθέτηση Ρέματος Ποσειδωνίας ΠΕ Κορινθίας», με συνολικό προϋπολογισμό 840.000 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά παρεμβάσεις διευθέτησης του ρέματος Ποσειδωνίας, από το ανάντη τμήμα του έως την εκβολή του στη θάλασσα, με στόχο την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων που παρατηρούνται κυρίως στο πεδινό και κατάντη τμήμα του ρέματος, όπου η κοίτη εμφανίζεται ανεπαρκής.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν έργα ανοιχτής και κλειστής διατομής, διαμορφώσεις στην εκβολή, προστασία από διαβρωτικά φαινόμενα, καθώς και καθαρισμούς και ήπιες παρεμβάσεις, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Η παρέμβαση ενισχύει την αντιπλημμυρική θωράκιση της παραλιακής ζώνης, προστατεύει υποδομές και εκτάσεις και συμβάλλει στη συνολική ασφάλεια της περιοχής, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Πτωχός: «Απολύτως αναγκαία παρέμβαση για την προστασία της περιοχής»

«Η διευθέτηση του ρέματος Ποσειδωνίας αποτελεί μια στοχευμένη και απολύτως αναγκαία παρέμβαση για την προστασία της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει την ασφάλεια της παραλιακής ζώνης και εντάσσεται στον πρώτο κύκλο αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο ενός συνολικού και συνεκτικού σχεδιασμού που υλοποιείται σταδιακά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτριος Πτωχός.