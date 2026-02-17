Δρομολογούνται οι αποζημιώσεις για τους καλλιεργητές στον κάμπο της Λαψίστας στην Ήπειρο

Σε δύο φάσεις θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους καλλιεργητές του κάμπου της Λαψίστας στην Ήπειρο, όπως ανακοινώθηκε μετά μετά από ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον Υπουργό Κωνσταντίνο Τσιάρα, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη, του Διοικητή του ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου, της βουλευτή Μαρίας Κεφάλα και εκπροσώπων του ΤΟΕΒ Κρύας – Λαψίστας.

Η αποζημίωση αφορά στην παραγωγή της προηγούμενης χρονιάς, η οποία καταστράφηκε στο σύνολό της εξαιτίας της ρύπανσης της τάφρου και της αδυναμίας άρδευσης, και θα καταβληθεί στο 100% μέσα στον επόμενο μήνα. Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν στην ΑΑΔΕ οι καταστάσεις των δικαιούχων, ενώ σε δεύτερο στάδιο θα πληρωθούν όσοι έχουν μη επιλέξιμες εκτάσεις ή εκκρεμότητες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, συζητήθηκαν προτάσεις της Περιφέρειας για νέα αρδευτικά έργα και εκσυγχρονισμό του εγγειοβελτιωτικού δικτύου, με στόχο την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, το σοβαρό ζήτημα της ρύπανσης της τάφρου παραμένει άλυτο, καθώς δεν έχουν εκδοθεί άδειες χρήσης νερού, ούτε έχουν προσδιοριστεί οι αιτίες της ρύπανσης, δημιουργώντας ανησυχία για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.

Ο Περιφερειάρχης, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη, χαρακτήρισε τη σύσκεψη παραγωγική, σημειώνοντας ότι τα αιτήματα των καλλιεργητών ικανοποιούνται ως προς το σκέλος των αποζημιώσεων.

Πηγή: ertnews.gr