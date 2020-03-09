Έβρος: Απόρριψη ακατάλληλων φορτίων φρούτων που προορίζονταν για εξαγωγές

Newsroom
-
-Διαφήμιση-

Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ανακοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Οκτώβριο 2019 οι Γεωπόνοι – Φυτοϋγειονομικοί και Ποιοτικοί ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου προέβησαν στη δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη φορτίων (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) των, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας) που πραγματοποίησαν στον Φυτοϋγειονομικό Σταθμό Κήπων/Σημείο Εισόδου Κήπων.

Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προορισμό διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.

Αναλυτικά:

-Διαφήμιση-

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΚΙΛΑ)

ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΩΓΗ

ΡΟΔΙΑ

18027 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

4206 ΚΙΛΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ

2000 ΚΙΛΑ

ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ            ΒΕΡΙΚΟΚΑ

3000 ΚΙΛΑ

ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ

19840 ΚΙΛΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ

10776 ΚΙΛΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΙΡΑΝ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

22000 ΚΙΛΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ            ΒΕΡΙΚΟΚΑ

4000 ΚΙΛΑ

ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΡΟΔΙΑ

20800 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2018

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΞΥΛΕΙΑ

500 ΚΙΛΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ            ΒΕΡΙΚΟΚΑ

1500 ΚΙΛΑ

ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΡΟΔΙΑ

19945 ΚΙΛΑ

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ)

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ

30

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

14000 ΚΙΛΑ

ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ            ΒΕΡΙΚΟΚΑ

7005 ΚΙΛΑ

ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20800

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΡΟΔΙΑ

17750

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20100

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

21600

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΛΕΜΟΝΙΑ

20100

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΦΥΤΑ

400 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΙΡΑΝ

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

19712 ΚΙΛΑ

ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

-Διαφήμιση-

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ