Έβρος: Απόρριψη ακατάλληλων φορτίων φρούτων που προορίζονταν για εξαγωγές

Από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ανακοινώνεται ότι κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Οκτώβριο 2019 οι Γεωπόνοι – Φυτοϋγειονομικοί και Ποιοτικοί ελεγκτές της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου προέβησαν στη δέσμευση και ακολούθως στην απόρριψη φορτίων (μέσω επαναποστολής ή καταστροφής) των, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ακατάλληλων προς εισαγωγή φορτίων, μετά από τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (βάσει Κοινοτικής και Εθνικής Νομοθεσίας) που πραγματοποίησαν στον Φυτοϋγειονομικό Σταθμό Κήπων/Σημείο Εισόδου Κήπων.
Τα συγκεκριμένα φορτία είχαν προορισμό διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ελλάδα.
Αναλυτικά:
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ(ΚΙΛΑ)
ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ/ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΡΟΔΙΑ
18027 ΚΙΛΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
4206 ΚΙΛΑ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ
2000 ΚΙΛΑ
ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ
3000 ΚΙΛΑ
ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΜΠΕΛΟΦΥΛΛΑ
19840 ΚΙΛΑ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΚΟΜΜΕΝΑ ΑΝΘΗ
10776 ΚΙΛΑ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΙΡΑΝ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
22000 ΚΙΛΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ
4000 ΚΙΛΑ
ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΡΟΔΙΑ
20800 ΚΙΛΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2018
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΞΥΛΕΙΑ
500 ΚΙΛΑ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ
1500 ΚΙΛΑ
ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΡΟΔΙΑ
19945 ΚΙΛΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
–
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ)
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΣ
30
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ
14000 ΚΙΛΑ
ΑΦΛΑΤΟΞΙΝΕΣ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019
ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΒΕΡΙΚΟΚΑ
7005 ΚΙΛΑ
ΘΕΙΩΔΗ -ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
20800
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΡΟΔΙΑ
17750
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
20100
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
21600
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
20100
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΦΥΤΑ
400 ΤΕΜΑΧΙΑ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΙΡΑΝ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
19712 ΚΙΛΑ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΞΥΛΙΝΑ ΜΕΣΑ)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΤΟΥΡΚΙΑΣ