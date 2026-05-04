Σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την ΕΕ

Σημαντική μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καταγράφει η ΕΕ, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υπέβαλε στην Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και ανέλυσε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (EEA). Οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 40% σε σχέση με το 1990, ενώ μόνο την περίοδο 2023–2024 σημειώθηκε επιπλέον μείωση 3%.

Η συνολική αυτή εξέλιξη αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στη χρήση λιγότερο ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων και σε ευρύτερες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία. Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν συμβάλει στη μείωση των εκπομπών, αναφέρει η Υπηρεσία.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, στη μεταποίηση και τις κατασκευές, καθώς και στον οικιακό τομέα. Ειδικά οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας έχουν μειωθεί κατά 58% από το 1990, με τη σταδιακή μείωση της χρήσης άνθρακα και πετρελαίου και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κατανάλωση άνθρακα σήμερα είναι υπερ-τριπλάσια χαμηλότερη σε σχέση με το 1990.

Στον οικιακό τομέα, η μείωση αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στη μειωμένη ανάγκη για θέρμανση λόγω ηπιότερων χειμώνων. Ωστόσο, στον τομέα των μεταφορών καταγράφεται αύξηση, καθώς η άνοδος της ζήτησης για μετακίνηση υπερκαλύπτει τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι εκπομπές από τα βιομηχανικά αέρια ψύξης (HFC) είχαν αυξηθεί έως το 2014, αλλά παρουσιάζουν σταθερή μείωση τα τελευταία δέκα χρόνια, λόγω των ευρωπαϊκών μέτρων περιορισμού των φθοριούχων αερίων.

Ο σημαντικός ρόλος των δασών και οι κίνδυνοι

Σημαντικό ρόλο στη συνολική εικόνα έχουν και οι απορροφήσεις άνθρακα από τα δάση, οι οποίες όμως έχουν μειωθεί, κυρίως λόγω γήρανσης των δασών, αυξημένης υλοτομίας και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στον αγροτικό τομέα, οι εκπομπές δεν αποτελούν τον κύριο παράγοντα μείωσης σε επίπεδο ΕΕ, ωστόσο σχετίζονται με ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές για τη διαχείριση γης και τις χρήσεις γης, όπου παρατηρούνται διαφοροποιήσεις αλλά και πιέσεις κυρίως στα αποθέματα άνθρακα των δασικών εκτάσεων, όπως σημειώνεται.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν τον συνδυασμό πολιτικών της ΕΕ και των κρατών-μελών, όπως το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU ETS) και μέτρα που εφαρμόζονται από τη δεκαετία του 1990 έως σήμερα.