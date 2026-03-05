Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 10 εκατ. ευρώ για το χιονοδρομικό στον Λαϊλιά

Το «πράσινο φως» για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Λαϊλιά στις Σέρρες έδωσε πρόσφατα το υπουργείο Τουρισμού με την έγκριση της χρηματοδότησης περίπου 10 εκατ. ευρώ (η έγκριση αφορά 9.983.000 ευρώ), μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

«Ο Λαϊλιάς εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Η αναβάθμιση των υποδομών αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα, ενισχύοντας τον ορεινό τουρισμό και την τοπική οικονομία» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος (ΕΟΣ) Σερρών.

Όπως προσθέτει ο ΕΟΣ το σημαντικό αυτό βήμα δεν επετεύχθη από τύχη, ούτε αποτελεί προϊόν συγκυριακών ή επικοινωνιακών παρεμβάσεων της τελευταίας στιγμής. Αντιθέτως, όπως τονίζει, «είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς, μεθοδικής και επίμονης προσπάθειας, όπου συναντήθηκαν οι σωστοί άνθρωποι τη σωστή στιγμή. Με υπομονή και σωστή δουλειά από πλευράς του συλλόγου, καθώς και με καθοριστική την αρωγή και τη διαρκή στήριξη του βουλευτή, Τάσου Χατζηβασιλείου, το όραμα για τον Λαϊλιά παίρνει πλέον σάρκα και οστά».