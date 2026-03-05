ΦΙΛΑΙΟΣ: Η απονομή βραβείων και οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς OMFAKION, TABLE OLIVE TROPHY και AMFOREAS

Η αριστεία στην ποιότητα των κορυφαίων ελαιολάδων και στην καινοτομία του ελαιοκομικού τομέα επιβραβεύθηκε για μια ακόμα φορά με απονομή βραβείων, επαίνων και διακρίσεων από την Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ» σε ειδική εκδήλωση το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στην ιστορική και υψηλής αισθητικής αίθουσας του Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στην Αθήνα.

Οι διακεκριμένες/οι του Διαγωνισμού πρωτόλαδων OMFAKION, του Διαγωνισμού επιτραπέζιας ελιάς TABLE OLIVE TROPHY και συσκευασίας AMFOREAS παρέλαβαν τα βραβεία τους, ενώ ιδιαίτερα τιμητική ήταν η στιγμή βράβευσης του επί σειρά ετών Μέλους της Λέσχης αλλά και κορυφαίου χημικού – γευσιγνώστη κ. Βασίλη Καμβύση, για την προσφορά του στον έλεγχο και την ανάδειξη των ποιοτικών εξαιρετικών ελαιολάδων και την διαρκή υποστήριξη των τυποποιητικών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση συνδυάστηκε και με μια επίκαιρη και ενδιαφέρουσα Εσπερίδα με τίτλο «Το Ελληνικό Ελαιόλαδο σε Περιβάλλον ESG & Sustainability», με συντονιστή τον Δημοσιογράφο και Αρχισυντάκτη Γιάννης Σάρρο της «ΥΧ» και εισηγητές τον Πρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ Γρηγόρη Αντωνιάδη ο οποίος παρουσίασε της πρόσφατη έκδοσης του καθ. Γεώργιου Ζακυνθινού με τίτλο «Εφαρμογή συστημάτων ESG στην Ελαιοκομική Πρακτική και Επιχειρηματικότητα» και τον Εκτελεστικός Διευθυντής & Μέλος του ΔΣ της ΦΙΛΑΙΟΣ Γιώργο Οικονόμου με θέμα της εισήγησής του «Η σημασία της Εφαρμογής συστημάτων ESG στον Ελαιοκομικό τομέα».

Με την ευκαιρία της έκθεσης στο χώρο, έργων της εικαστικού Βάσως Γκιώνη-Ζησιμοπούλου, εμπνευσμένων από τα ελαιόδεντρα (σύμβολα ανθεκτικότητας, ειρήνης, σοφίας, ευημερίας & συλλογικής μνήμης), ο Αντιπρόεδρος της ΦΙΛΑΙΟΣ καθ. Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Γιώργος Ζακυνθινός αναφέρθηκε με εισήγησή του στο θέμα «Η ελιά ως επιμονή ζωής, μέσα από την τέχνη».

Μέσα από όλες συνολικά τις πρωτοβουλίες και δράσεις της ΦΙΛΑΙΟΣ, επιβεβαιώνεται ο θετικός της απολογισμός στη διαδρομή των 28 ετών, που έχει συμβάλει στην προαγωγή της εικόνας και των αξιών του Ελαιολάδου και της Ελιάς, ως εθνικών προϊόντων της χώρας μας.