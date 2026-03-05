Έρχεται το φεστιβάλ «Ανθισμένες Ροδακινιές» στη Βέροια

Το φεστιβάλ «Ανθισμένες Ροδακινιές της Βέροιας 2026» επιστρέφει τον Μάρτιο στην Ημαθία, μετατρέποντας τον ανθισμένο κάμπο της περιοχής σε σκηνικό πολιτισμού, φύσης και δημιουργίας.

Με κεντρικό μήνυμα «Η αγάπη είναι ο τρόπος μας να υπάρχουμε μαζί», ο Τουριστικός Όμιλος Βέροιας διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν τον 9ο Φωτογραφικό Διαγωνισμό «Where Love Blooms», δράσεις στη φύση, μουσικές εκδηλώσεις, το Pink Wine Party, ποδηλατάδα και πεζοπορία ανάμεσα στις ανθισμένες ροδακινιές κ.ά.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως τις 22 Μαρτίου σε διάφορα σημεία της περιοχής, με τη συμμετοχή αγροτών, τοπικών φορέων, συλλόγων και επαγγελματιών, με στόχο την ανάδειξη του μοναδικού ανοιξιάτικου τοπίου και την ενίσχυση του τουρισμού στην περιοχή.