Εκλογές στον ΣΑΣΟΕ με συμμετοχή εκπροσώπων από όλη τη χώρα

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων του συνεταιριστικού κινήματος από όλη τη χώρα πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 27 Μαΐου, η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές του Συνδέσμου Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ελλάδος (Σ.Α.Σ.Ο.Ε.), σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον του αγροτικού συνεταιριστικού χώρου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των συλλογικών σχημάτων, της αγροτικής παραγωγής και της βιωσιμότητας των συνεταιρισμών μέσα στις σημερινές οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες.

Το «παρών» στη Γενική Συνέλευση έδωσαν και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς το συνεταιριστικό κίνημα και τον ρόλο που διαδραματίζει στην ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου.

Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν ο βουλευτής Φθιώτιδας της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Οικονόμου, ο βουλευτής Ρεθύμνης του ΠΑΣΟΚ Μανώλης Χνάρης, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκκαλης και ο βουλευτής Σερρών της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των νέων οργάνων του Συνδέσμου, σε μια περίοδο όπου ο αγροτικός τομέας καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο και σε επίπεδο αγροτικής πολιτικής.

Εκλέχτηκαν αλφαβητικά:

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΜΑΤΟΥΛΑ)

ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΡΧΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΚΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΣΟΥΚΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΕΒΕΡΕΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΤΣΙΟΤΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ