Εκτιμήσεις ΕΛΓΑ στον κάμπο Διδυμοτείχου

Στις 9 Ιανουαρίου πλημμύρισε ο κάμπος Διδυμοτείχου, μετά την υποχώρηση του θυροφράγματος του Ερυθροποτάμου και την υπερχείλιση των καναλιών.

Ο ΕΛΓΑ επισκέφθηκε την περασμένη εβδομάδα τους πλημμυρισμένους κάμπους Διδυμοτείχου και Ισαακίου. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος Θράκης, Βασίλης Πλουμίδης, περιγράφει την κατάσταση: «Έχουμε μια πλημμυρισμένη έκταση 1.500–2.000 στρεμμάτων από το σπάσιμο του θυροφράγματος. Στον κάμπο των Λαβάρων ξεχείλισαν τα αποστραγγιστικά δίκτυα και πλημμύρισαν 500–800 στρέμματα. Στον κάμπο του Κουφόβουνου και της Λάδης υπήρχε πλημμυρισμένη έκταση περίπου 500 στρεμμάτων από υπερχείλιση του Ερυθροπόταμου. Πρόκειται για χειμερινά σιτηρά, ενδεχομένως και μηδική».

Υπογραμμίζει ότι στην παρούσα φάση δεν μπορούν να διακρίνουν ποιες από τις εκτάσεις είναι καλλιεργημένες, προσθέτοντας ότι θα έχουν σαφή εικόνα μετά τις 26 Ιανουαρίου, όταν ολοκληρώνονται οι δηλώσεις ζημιάς.