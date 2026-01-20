Ελαιόλαδο: Τα καλά λάδια θα πληρωθούν, αλλά πόσο;

Καθώς η συγκομιδή βρίσκεται στο 70% και πλέον, στα παραγωγικά κέντρα βεβαιώνονται πια τα δεδομένα της ελαιοκομικής σεζόν, με κυρίαρχη τη μείωση ποσοτήτων αλλά και τα μυκητολογικά ζητήματα, τα οποία αφήνουν το αποτύπωμά τους στα φετινά ελαιόλαδα. Σε ότι αφορά το εμπόριο, αυτό δείχνει μία σχετική στασιμότητα στον απόηχο της εορταστικής περιόδου, με τις νέες τιμές να αναμένονται από μέρα σε μέρα, μαζί με το ενδιαφέρον των αγοραστών.

Ωστόσο, η αγορά, όπως σχολιάζεται, φαίνεται πως «προδικάζει» κάποια αποκλιμάκωση τιμών η οποία φαίνεται να συγρατείται προσώρας μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Δεκεμβρίου από τους Ισπανούς. Βάσει αυτών η παραγωγή του 2025/2026 φαίνεται πως υπολείπεται της περσινής κατά 182.875 τόνους ενώ, αντίθετα, οι πωλήσεις συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά. Πάντως, από πλευράς παραγωγών αυτό που σχολιάζεται είναι πως τα 5 ευρώ αποτελούν όριο για το υψηλό κόστος παραγωγής και τα έξοδα της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου.

Από μέρα σε μέρα αναμένουν τους αγοραστές στη Λακωνία

Στη Λακωνία, η ελαιοσυλλογή βρίσκεται στο 75-80% με τους συνεταιρισμούς να εκτιμούν ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μάλλον ως το τέλος του μήνα. Κατά το στάδιο αυτό η εικόνα ξεκαθαρίζει πλέον ως προς τη μείωση ποσοτήτων η οποία ανέρχεται, αναλόγως περιοχής, σε ποσοστά της τάξεως του 25-30% αλλά φτάνει έως και το 50% κατά τόπους σε σύγκριση με την περσινή χρονιά πολύ καλής παραγωγής. Όμως, εκείνο που αναδεικνύεται εντονότερα, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας, είναι οι προσβολές από γλοιοσπόριο, κάτι που επιδρά και στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. «Από όσα χρόνια είμαι στον Συνεταιρισμό, άλλη μία χρονιά είχα συναντήσει βαριά λάδια, 5-8 δέκατα» σχολιάζει ο Γιώργος Κρητικός, πρόεδρος του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Φοινικίου. «Φέτος, έρχονται λάδια 2 και 3 οξέα, ενώ το ένα οξύ είναι σύνηθες πλέον» συμπληρώνει, αποδίδοντας το πρόβλημα αφενός στην καθυστερημένη έναρξη των δολωματικών ψεκασμών κατά του δάκου και αφετέρου στις καιρικές συνθήκες του φθινοπώρου, που ευνόησαν τις μυκητολογικές προσβολές, με την κατάσταση πια να χαρακτηρίζεται μη αναστρέψιμη.

Ως προς τις τιμές, από τις ελάχιστες πράξεις που έχουν γίνει κατά τη νέα χρονιά, αυτές κυμαίνονται στο επίπεδο των 5,20-5,30 ευρώ, χαμηλότερα από τα 5,60 και 5,80 ευρώ στα οποία διέθεσαν βυτία ο Συνεταιρισμός Φοινικίου αλλά και ο ΑΕΣ Μεταμόρφωσης τον Δεκέμβριο. Τώρα, «είναι λίγο στάσιμα τα πράγματα. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ζήτηση, κάποιο ενδιαφέρον από τους αγοραστές» σχολιάζει ο Νίκος Λάγγης, διαχειριστής στον ΑΕΣ Μεταμόρφωσης, με τις παραγωγικές οργανώσεις να αναμένουν από μέρα σε μέρα πότε θα «ενεργοποιηθούν» και πάλι οι αγοραστές.

Τιμές «διαφορετικών ταχυτήτων» εντοπίζονται στα Χανιά

Η τιμή παραγωγού στα Χανιά έχει πλέον ένα εύρος από 4,50 ως και 4,80 ευρώ/κιλό με το ΠΟΠ να πληρώνεται με 4,90, ενώ η τιμή που δίνει ο Συνεταιρισμός Χανίων είναι στα 4,70, με ένα πριμ 15 λεπτών για το ΠΟΠ λάδι της περιοχής, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Νεκτάριος Παρασκάκης, υπεύθυνος δραστηριότητας ελαιολάδου στον ΑΣ Χανίων, μιλώντας για την ύπαρξη δύο, ουσιαστικά, ταχυτήτων στην αγορά.

Σύμφωνα με όσα είπε, το τελευταίο δεκαήμερο φορείς και ελαιουργεία της περιοχής φαίνεται πως τηρούν μία στάση αναμονής, ενώ το τελευταίο διάστημα απουσιάζει το ιταλικό ενδιαφέρον για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα και οι εγχώριοι τυποποιητές έχοντας ήδη διασφαλίσει ποσότητες «καλών λαδιών» «αναμένουν πως θα εξελιχθεί η τιμή αγοράς», όπως σχολιάζει. «Αυτό που φαίνεται είναι ό,τι η αγορά προσπαθεί να προδικάσει αποκλιμάκωση τιμών» σημειώνει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αργότερα καλύτερη τιμή για το υψηλής ποιότητας προϊόν, εάν αυτό λείψει, όπως προσθέτει.

«Η απραξία φανταζόμαστε ότι θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες» σημειώνει, εξηγώντας ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Ισπανών, στα μέσα της εβδομάδας ήρθε, τρόπον τινά, να ανατρέψει την υποχώρηση των τιμών.

Εκείνο που επισημαίνει, παράλληλα, κατά τη φετινή χρονιά είναι η «ασυνήθιστη» ψαλίδα που υπάρχει εντός της κατηγορίας του έξτρα παρθένου μεταξύ της οξύτητας του 0,3 και του 0,8 της τάξεως των 70 λεπτών.

Με τη συγκομιδή να υπερβαίνει πλέον το 70% στην περιοχή, αυτό που χαρακτηρίζει τη σεζόν πέραν της μείωσης στην παραγωγή είναι τα ζητήματα ποιότητας λόγω, κυρίως, μυκητολογικών προσβολών. «Πέρυσι ήταν μία χρονιά όπου οι οξύτητες όλες ήταν από 0,2 ως 0,4 και φέτος οι μέσες οξύτητες είναι περίπου πεντέμισι γραμμές» σχολιάζει, συμπληρώνοντας πως υπήρξε κι ένα ποσοστό λαδιών το οποίο εντάχθηκε στην κατηγορία του παρθένου, ποσοστό, που για το ελαιουργείο του Συνεταιρισμού ανήλθε περίπου στο 8%.