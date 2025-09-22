ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: Έως και 60.000 ευρώ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων βιολιπασμάτων

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών (ΙΔΕ) / ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργανώνει τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 ενημερωτική ημερίδα (Info Day) για το Financial Support to Third Parties (FSTP) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου I3-4-BIOFERTILIZERS.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της ανοιχτής πρόσκλησης χρηματοδότησης, μέσω της οποίας μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) που δραστηριοποιούνται στη γεωργία και την κυκλική βιοοικονομία μπορούν να διεκδικήσουν έως και 60.000 ευρώ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και εργαλείων στον τομέα των βιολιπασμάτων.

Το έργο I3-4-BIOFERTILIZERS στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών περιφερειών, στη γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας και στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας σε όλη την Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: Financial Support To Third Parties – I3-4-BIOFERTILIZERS.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της εκδήλωσης.