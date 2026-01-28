Σαπίζουν στις αποθήκες – Απούλητες οι περίφημες πατάτες της Άνω Βροντούς

Πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί πατάτας της Άνω Βροντούς, στις Σέρρες λόγω της εισαγωγής χωρίς έλεγχο από την υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ μιλώντας στην εκπομπή “Περίμετρος” της ΕΡΤ3 εξηγούν, πως δεν θα καταφέρει να πωληθεί η τεράστια ποσότητα πατάτας που βρίσκεται στις αποθήκες των Σερρών καθώς υπάρχει ημερομηνία λήξης που πλησιάζει.

“Η διαφορά στην τιμή είναι τριάντα λεπτά. Η τιμή με τις άλλες πατάτες δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά” εξηγεί ο παραγωγός πατάτας Δημήτρης Μιχτσόγλου. “Η ελληνοποίηση είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό και πρέπει το υπουργείο να επέμβει άμεσα, μήπως σταματήσει…” τονίζει ο ίδιος.

“Αν δεν διατεθούν τα προϊόντα μας, άμεσα μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα τα πετάξουμε” ο Βασίλης Μιχτσόγλου, παραγωγός πατάτας και πρόεδρος της Άνω Βροντούς, αναφερόμενος στην μοίρα των δέκα χιλιάδων τόνων πατάτας. “Έχουμε αγανακτήσει, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε, δεν γίνεται να δουλεύουμε άλλο για να τα πετάμε”, καταλήγει.

Πηγή: ertnews.gr