ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,2% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Ιούλιο εφέτος

Αύξηση 2,2% σημείωσε ο τζίρος στο σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Ιούλιο εφέτος και ανήλθε σε 39.463.054 χιλ. ευρώ, έναντι των 38.615.032 χιλ. ευρώ τον Ιούλιο 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα (19,2%), ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (14,3%).

Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος

Μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούλιο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι μείωσης 1,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του 2024 με το 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αυτή η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:

α. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,2%.

β. Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες Ευρωζώνης κατά 0,4%.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,5% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι μείωσης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ